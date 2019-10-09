Полиция Германии сообщила в твиттере о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги в городе Галле, в результате которой погибли два человека.

В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле

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