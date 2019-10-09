Происшествия

ИзвестияИзвестияДва человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии. Как пишет газета Bild 9 октября, инцидент произошел неподалеку от местной синагоги. По данным издания, неизвестный открыл из автомата огонь перед синагогой, после чего бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
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В Германии задержали подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле

Интерфакс08:16

В немецком Галле в результате стрельбы у синагоги погибли несколько человек

Коммерсантъ07:35

Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в Германии в день отпущения грехов

Телеканал 360°07:14

Полиция ФРГ сообщила о первом задержании после стрельбы в Галле

Эхо Москвы07:58

В немецком Галле неизвестные открыли стрельбу у синагоги

РБК08:20

Полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в Галле

RT на русском08:02

На востоке Германии произошел второй за сутки инцидент со стрельбой

ТАСС08:00
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Индия планирует закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и приступить к модернизации состоящих на вооружении Су-30МКИ.
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Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
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Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

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Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

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Песков не увидел политики в приговорах по «московскому делу»

Обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими.
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Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

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Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
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Путин повысил зарплаты себе и Медведеву

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Экономика

Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
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Кино

В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019

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Происшествия

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Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.
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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную Раду Украины.
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Валентина Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким должно быть наказание для компаний Google и Facebook.
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Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
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В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

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Медведев назначил нового главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета.
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«Уральские пельмени» не взяли Юлию Михалкову в новое шоу

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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Спорт

Владимирская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира в Германии

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Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.
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Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

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Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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