По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии. Как пишет газета Bild 9 октября, инцидент произошел неподалеку от местной синагоги. По данным издания, неизвестный открыл из автомата огонь перед синагогой, после чего бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

Два человека погибли при стрельбе в Германии

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