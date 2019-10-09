Происшествия
ИзвестияДва человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии. Как пишет газета Bild 9 октября, инцидент произошел неподалеку от местной синагоги. По данным издания, неизвестный открыл из автомата огонь перед синагогой, после чего бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
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Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Политика
Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.
Политическая Экспертиза 07:20
Армия и оружие
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
Индия планирует закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и приступить к модернизации состоящих на вооружении Су-30МКИ.
Lenta.ru 07:53
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Говорит Москва 06:27
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика
Песков не увидел политики в приговорах по «московскому делу»
Обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими.
News.ru 07:17
Музыка
Лигалайз записался в русофобы в новом клипе «Застой 2.0»
Культуромания 08:04
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Политика
Путин повысил зарплаты себе и Медведеву
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты главы правительства РФ и президента страны.
Труд 07 октября в 12:39
Экономика
Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Кино
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07 октября в 02:57
Происшествия
Пытавшим подозреваемого саратовским полицейским предъявлено обвинение
Следователи региональный СУ СКР предъявили обвинение в превышении должностных полномочий троим сотрудникам МО МВД России «Саратовский» - их подозревают в применении пыток к подозреваемому.
АиФ Саратов 03:45
Происшествия
Под Томском украли детский лагерь
Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.
Российская газета 07:57
Политика
Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избираться в Верховную Раду Украины.
Lenta.ru 07:13
Политика
Валентина Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким должно быть наказание для компаний Google и Facebook.
iReactor 08:13
Армия и оружие
Трамп заявил, что США не стоило отправлять военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало направлять контингент на Ближний Восток.
RT на русском 07:57
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Политика
Медведев назначил нового главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета.
Ведомости 08:11
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Спорт
Владимирская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира в Германии
Владимирская гимнастка Анастасия Агафонова в составе сборной России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.
Старт33 06:31
Политика
Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.
RT на русском 08:17
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10