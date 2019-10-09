Происшествия

ИзвестияИзвестияДва человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии. Как пишет газета Bild 9 октября, инцидент произошел неподалеку от местной синагоги. По данным издания, неизвестный открыл из автомата огонь перед синагогой, после чего бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Полиция ФРГ сообщила о стрельбе к востоку от Галле

RT на русском09:05

В немецком Галле два человека погибли после стрельбы у синагоги

РБК08:20

Бойня «Судного дня»: немецкий эксперт прокомментировал трагедию в Галле

Московский Комсомолец08:50

Российское посольство проверяет, есть ли россияне среди пострадавших в Галле

Интерфакс08:16

Генпрокуратура Германии расследует нападение в Галле

РИА Новости09:24

Spiegel: Федеральная прокуратура ФРГ взяла на себя расследование нападения в Галле

ТАСС09:02

Стрельба в немецком Галле попала на видео

Известия08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия

В Луганской области националисты устроили потасовку с полицией

Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.
РИА Новости 09:49
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Lenta.ru 06:15
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
РБК 09:26
Авто

Сбербанк отобрал машину у бывшего владельца торговой марки «Курико»

Екатеринбург Онлайн 09:24
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Политика

Пашинян похвалил Ким Кардашьян за популяризацию Армении

Московский Комсомолец 09:40
Происшествия

Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета 07:52
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Политика

В Грузии заново оценили ущерб от запрета на авиасообщение с РФ

Глава Национальной администрации туризма Грузия Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения турпотока из России грузинская экономика потеряла около 113 миллионов долларов.
Ридус 00:29
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель

Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня вчера в 02:06
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Кино

Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции

Российская газета 08:56
Спорт

WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ

Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 00:10
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Шоу-бизнес

Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

Мосмонитор вчера в 00:09
Политика

Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Армия и оружие

Экс-глава украинской разведки отказался считать спецслужбы России «грозными»

Глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годы), генерал Николай Маломуж заявил, что российские спецслужбы в ближайшее время будут пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине, однако им можно противодействовать.
Взгляд.ру 09:31
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Политика

Кремль не исключает новых «провокаций» от спецслужб США

Кремль допускает, что спецслужбы США могут организовать новые провокации после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 09:02
Шоу-бизнес

В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото

Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Происшествия

В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину

Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Политика

Сколько стоила поездка Зеленского на ГА ООН, рассказали в госуправлении делами

В государственном управлении делами рассказали, сколько стоила поездка президента Украины Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк.
Газета.Ru 09:37
Главное