Двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва гранаты возле кафе в центре Киева, сообщает в среду портал "Информатор Киев".

В центре Киева при взрыве гранаты погибли два человека

Происшествия На северо-востоке Москвы загорелся металлический ангар Металлический ангар загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Общество Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.

Футбол Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге» В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».

Путешествия Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено» Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.

Политика Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.

Политика Косачев оценил итог переговоров Путина и Эрдогана Главный результат переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в триумфе дипломатии и провале политики угроз и санкций.

Экономика В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7% Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%, а увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3—4%.

Экономика ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.

Политика Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.

Футбол Сарри назвал «Локомотив» коварной командой Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

Армия и оружие Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии У США остался 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Общество Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225 Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Футбол Все матчи чемпионата Чили были перенесены из-за массовых протестов Национальная ассоциация футбола Чили приняла решение перенести все матчи ближайших туров.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.

Экономика Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3% Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.