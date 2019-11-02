Происшествия

RT на русскомRT на русскомДва человека погибли при взрыве на танкере в Находке

Два человека погибли, ещё один человек пропал без вести при взрыве на танкере «Залив Америка» в Находке. «На танкере «Залив Америка» в Находке произошёл хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут», — цитирует ТАСС аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
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