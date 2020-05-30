Происшествия
ФАНДва человека погибли при взрыве в ЛНР, еще трое ранены
Двое мужчин скончались от полученных ран в результате взрыва неизвестного устройства в городе Красный Луч в ЛНР, сообщили в МЧС республики. Еще три человека госпитализированы. Инцидент произошел вечером 29 мая.
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Авто
Новые BMW 5 серии и 6 серии GT предлагаются для заказа в РФ
CarsWeek.ru вчера в 05:20
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Армия и оружие
Власти ЛНР обозначили условия прекращения режима боевой готовности
Как отметил в рамках брифинга Владислав Дейнего, речь о снятии режима повышенной боевой готовности, введенного ранее ЛНР, может идти только в случае принятия Киевом дополнительного пакета мер.
RuNews24.ru вчера в 12:13
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество
Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.
RT на русском 10:55
Здоровье
«Мы есть всегда»: Грузия поможет Армении в борьбе с коронавирусом
Гамкрелидзе отвечал на вопрос, может ли Грузия принять пациентов в критическом состоянии из Армении, как это делала с соседями Германия.
Sputnik Армения 28 мая в 15:05
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей
Российский исполнитель Филипп Киркоров показал свои уникальные джинсы за 2 миллиона рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:27
Общество
«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре
Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра Ринат Максютов.
BFM.ru 05:39
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, показал поклонникам свою настоящую внешность.
Территория новостей 06:25
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Шоу-бизнес
Лепс дал совет «бедствующим» артистам и предложил им свою помощь
Певец Григорий Лепс призвал российских артистов не жаловаться на свое тяжелое финансовое положение, а больше поработать в это время.
Вечерняя Москва 10:26
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
Общество
Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 28 мая
К 28 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 532 человек.
Тульская пресса 28 мая в 05:10