Двое мужчин скончались от полученных ран в результате взрыва неизвестного устройства в городе Красный Луч в ЛНР, сообщили в МЧС республики. Еще три человека госпитализированы. Инцидент произошел вечером 29 мая.

Два человека погибли при взрыве в ЛНР, еще трое ранены

Политика Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. 390

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 863

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 6,6K

Армия и оружие Власти ЛНР обозначили условия прекращения режима боевой готовности Как отметил в рамках брифинга Владислав Дейнего, речь о снятии режима повышенной боевой готовности, введенного ранее ЛНР, может идти только в случае принятия Киевом дополнительного пакета мер. 2

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 842

Общество Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками. 62

Общество «Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра Ринат Максютов. 17

Космос Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. 382

Политика В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году. 29

Политика МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. 1K

Общество Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы. 960

Общество Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter. 40