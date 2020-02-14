Происшествия

РБКРБКДва человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
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Стало известно о погибших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Lenta.ru07:45

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

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СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 на Ямале

ТАСС09:10

Следствие заявило о трех основных версиях причин аварии Ми-8 в ЯНАО

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СК возбудил дело после гибели двух человек при ЧП с вертолётом в ЯНАО

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В МЧС назвали возможную причину жесткой посадки Ми-8 на Ямале

РИА Новости07:06
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Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
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Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Газета.Ru 04:03
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Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
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Две трети самолетов авиакомпаний КНР стоят на земле из-за коронавируса

Китайские авиакомпании вынуждены резко сокращать операции в условиях распространения коронавируса, поскольку пассажиропоток падает в результате жестких мер властей КНР по ограничению туризма.
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«Решения Карреры не нравились многим». Маурисио — о конфликтах в «Спартаке» и жизни в Малайзии

Моя аренда в «Спартак» закончилась. Пришлось вернуться в "Лацио", где я провел еще год, но совсем не играл.
Sport24.ru 09:45
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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«Реал» планирует продать Иско, чтобы приобрести Мбаппе

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес планирует выручить деньги за испанца, чтобы летом попытаться приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
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Вертолет сирийской армии сбили ракетой в Идлибе

Газета.Ru 08:40
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«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:00
Авто

На Алтае построят новые заправки для электромобилей

До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
Толк 06:21
Общество

В России могут провести «гаражную амнистию»

В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Газета.Ru вчера в 05:53
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Общество

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия вчера в 07:38
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
РИА Новости 10:04
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына грудью.
Экспресс газета 05:16
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Известия 04:53
Общество

В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина

В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Российская газета 09:02
Кино

Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Российская газета 03:35
Происшествия

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.
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Космос

Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.
Замана 11 февраля в 17:00
Экономика

ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Во втором квартале этого года ЦБ может вернуть нулевой тариф для переводов между физическими лицами (с2с) через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 09:49
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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Здоровье

Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ вчера в 00:14
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