Происшествия
РБКДва человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
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Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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Xiaomi выпустит компьютер по цене смартфона
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Общество
Две трети самолетов авиакомпаний КНР стоят на земле из-за коронавируса
Китайские авиакомпании вынуждены резко сокращать операции в условиях распространения коронавируса, поскольку пассажиропоток падает в результате жестких мер властей КНР по ограничению туризма.
Футбол
«Решения Карреры не нравились многим». Маурисио — о конфликтах в «Спартаке» и жизни в Малайзии
Моя аренда в «Спартак» закончилась. Пришлось вернуться в "Лацио", где я провел еще год, но совсем не играл.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Футбол
«Реал» планирует продать Иско, чтобы приобрести Мбаппе
По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес планирует выручить деньги за испанца, чтобы летом попытаться приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Энергетика
«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Авто
На Алтае построят новые заправки для электромобилей
До 2025 года в Сибири планируют построить 110 новых станций для зарядки электромобилей.
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына грудью.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300
Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Происшествия
Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России
Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.
Экономика
ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей
Во втором квартале этого года ЦБ может вернуть нулевой тариф для переводов между физическими лицами (с2с) через систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.