ИнтерфаксДва человека погибли при падении лифта в «Президент-отеле»ИНТЕРФАКС - Лифт с пассажирами упал в московском "Президент-отеле", в результате погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.ИнтерфаксЖертвами стали два человека, рабочие погибли при падении лифта.РИА Новости"В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала", - цитирует агентство своего собеседника.Neva.TodayПредварительная причина ЧП - нарушение техники безопасности.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТК ЗвездаLife.ruНовый ДеньРосбалтLife.ruНовые ИзвестияВечерняя МоскваИА Красная ВеснаМИР 24Комсомольская правдаЯмал-МедиаТелеканал 360°Gazeta.SPbПрофильНевские НовостиРЕН ТВНИА СамараСобеседникИзвестияПодробнее о событииИсточник: при падении лифта в «Президент-отеле» в Москве погибли граждане АрменииТАСС16:15Два человека погибли при падении лифта в «Президент-отеле»Интерфаксвчера в 13:26СК возбудил дело после гибели двух рабочих при падении лифта в Президент-отеле в МосквеRT на русскомвчера в 13:38Названа возможная причина падения лифта с рабочими в гостинице в МосквеТК Звездавчера в 15:16Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в «Президент-отеле»РБКвчера в 14:20Опубликовано видео у «Президент-Отеля» в Москве, где при обрушении лифта погибли рабочиеРИА Новостивчера в 15:20Дело завели после гибели рабочих при падении лифта в «Президент-отеле»РЕН ТВвчера в 14:21Показать ещёОценить1KПоделиться