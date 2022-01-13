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Два человека погибли при падении лифта в «Президент-отеле»

ИНТЕРФАКС - Лифт с пассажирами упал в московском "Президент-отеле", в результате погибли два человека, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс
Жертвами стали два человека, рабочие погибли при падении лифта.
РИА Новости
"В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала", - цитирует агентство своего собеседника.
Neva.Today
Предварительная причина ЧП - нарушение техники безопасности.
ТАСС

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Источник: при падении лифта в «Президент-отеле» в Москве погибли граждане Армении
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Два человека погибли при падении лифта в «Президент-отеле»
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