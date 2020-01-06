Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД. Автобус следовал из Таджикистана в Сургут, в нем находились 30 пассажиров. В результате столкновения семеро из них получили различные травмы.

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

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