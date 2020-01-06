Происшествия

РБКРБКДва человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области, сообщили РБК в областном управлении ГИБДД. Автобус следовал из Таджикистана в Сургут, в нем находились 30 пассажиров. В результате столкновения семеро из них получили различные травмы.
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В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью

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Фото с ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, в котором столкнулись автобус и грузовик

Вслух.Ру04:40

На дороге Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись автобус и грузовик

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Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Тюменской области

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Два человека погибли при столкновении грузовика с автобусом в Тобольском районе

Новости Тюмени 72.ru02:16

Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Тюмени

Интерфакс03:14

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком погибли два человека

Megatyumen.ru02:10
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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru вчера в 08:21
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«Ностальгическое чувство космического приключения». Чем были и чем стали «Звёздные войны»

08:40 — Как для космической саги с нуля создавали прорывные спецэффекты в гараже Джорджа Лукаса и чем все рисковали при съёмках.
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Происшествия

На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды

Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
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Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 04:40
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

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РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Кино

В США раздали «Золотые глобусы»

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Lenta.ru вчера в 23:44
Происшествия

СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков

Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 03:48
Политика

Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
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Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Общество

Мейн-кун оказался самой популярной породой кошек в Москве

Вечерняя Москва вчера в 22:55
Экономика

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Цена на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке выросла почти до семилетнего максимума.
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости вчера в 02:46
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Аксенов назвал число посетивших Крым туристов

РБК 04:51
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Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в городе Ачинске, сообщили РБК в линейном отделе управления на транспорте МВД России по городу Ачинску.
РБК 04:20
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Известия вчера в 19:16
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Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
РИА Новости 03:25
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Анонсирован новый смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой

Особенностью станет то, что все модули будут невидимыми. Однако такой режим будет активен в процессе пассивного состояния камеры.
Rusargument вчера в 06:49
Политика

Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака

Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".
Российская газета вчера в 23:09
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Lenta.ru 04:52
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По словам и.о главного врача Сергея Бакина, для проведения операции КОКБ приняла в этом году порядка 3200 пациентов, еще почти 3 тысячи человек приехали в поликлинику на консультацию.
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Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
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ТАСС Спорт вчера в 19:00
Здоровье

Минздрав установил взаимозаменяемость в отношении 16% лекарств

Взаимозаменяемость лекарств в России на сегодняшний день определена только в отношении 16% препаратов.
Сергиевские Куранты вчера в 05:30
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Происшествия

В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
RT на русском вчера в 12:34
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
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Ксения Бородина столкнулась с панической атакой на отдыхе за рубежом

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StarHit.ru вчера в 22:00
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