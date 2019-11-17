Происшествия

ТАССТАССДва человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева. Об этом сообщила местная полиция в своем Facebook.
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв

РБК18:00

В Киеве два человека погибли при взрыве в общежитии

РИА Новости17:50

Мощный взрыв прогремел в киевском общежитии

Известия16:59

Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

ТАСС18:07

Фото: взрыв прогремел в общежитии в Киеве

РЕН ТВ17:03

При взрыве в общежитии в Киеве погибло два человека

Life.ru17:29

Люди погибли в результате взрыва в киевском общежитии

News.ru17:38
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Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Хоккей

Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента

Агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена, высказался о силовом приёме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против его клиента.
RT на русском 04:41
Политика

США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:00
Общество

Глава Минздрава назвала среднюю зарплату врачей в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в среднем медики с высшим или фармацевтическим образованием зарабатывают 79 тысяч рублей в месяц.
News.ru 14 ноября в 22:53
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News 06:40
Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Профиль 15:21
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру вчера в 07:16
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

РБК 14:03
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:30
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Происшествия

Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
РБК 16:02
Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

Рожденные под вашим знаком зодиака будут надеяться, что встретят свою вторую половинку за углом, что наступит примирение с любимым человеком.
ВК Пресс 00:30
Общество

Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

Аргументы и Факты 03:34
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек вчера в 08:33
Здоровье

Медики назвали очень полезные для суставов продукты

MedikForum.ru 07:02
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Футбол

Бубнов: как правило, с большими командами мы играем не лучшим образом

По сути, бельгийцы играли относительно в свою силу лишь в первом тайме.
RT на русском 15:43
Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РИА Новости 16:41
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 14 ноября в 08:05
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
Спорт-Экспресс 14:05
Гаджеты

Motorola возродила серию RAZR в смартфоне с гибким складным экраном

Складывающийся телефон, представленный в черном цвете, имеет два экрана и будет стоить, по неподтвержденным данным, около полутора тысяч долларов Как и ожидалось, компания Motorola возродила популярную серию мобильных телефонов RAZR.
TechFusion 14 ноября в 09:32
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

Автоновости дня вчера в 13:01
Происшествия

В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
РБК 16:36
Общество

Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

РБК вчера в 15:28
Главное