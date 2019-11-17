Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева. Об этом сообщила местная полиция в своем Facebook.

Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

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