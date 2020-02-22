Происшествия
Московский КомсомолецЧетыре человека пострадали в банном комплексе в Москве
Четыре человека пострадали в банном комплексе "Девятый вал" на Коломенском проезде. Сейчас в комплекс приехали бригады "скорой помощи", врачи пытаются откачать посетителей.
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Происшествия
На лайнере Москва — Пекин выявлен пассажир с подозрением на COVID-19
Медики в Пекине заподозрили наличие коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из пассажиров самолёта авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшего из Москвы.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают
Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Происшествия
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ
Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Происшествия
Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Происшествия
Юные футболисты «Нефтяника» пострадали в ДТП в Ульяновской области
Футболисты детской команды «Нефтяник» из Новоспасского района Ульяновской области пострадали в ДТП у посёлка Порецкое Кузоватовского района.
Здоровье
В Грузии зафиксирован третий случай заражения коронавирусом
В Грузии выявили третий случай заболевания новым типом коронавируса, сообщил журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Армия и оружие
Россия направила фрегаты с «Калибрами» в Средиземное море
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Футбол
Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Хоккей
Панарину удалось повторить достижение Ягра в «Рейнджерс»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (2:5). Панарину удалось продлить свою результативную серию до 12 игр.
Авто
Названы способные проехать более 300 тыс. км автомобили
Некоторые автомобили проявляют устойчивость к пробегу более 300 тысяч километров.
Общество
Митинг памяти Бориса Немцова провели новосибирцы
Жители Новосибирска собрались у памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере в субботу, 29 февраля, чтобы почтить память политика Бориса Немцова.
Политика
В «Слуге народа» назвали одну из тем внеочередного заседания рады
Ранее, 27 февраля, украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Общество
Что ждет россиян в марте 2020 года
С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
Кино
Полански получил премию «Сезар» за режиссуру
По информации издания, кинокартина получила премию «Сезар» за режиссуру.
Происшествия
В Московской области произошел пожар на овощебазе
На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Политика
В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о 9 Мая
Ранее стало известно, что на Украине не собираются праздновать День Победы.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
В Белоруссии жалуются на понуждения к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к интеграции России и Белоруссии, но если она будет проходить «без понуждения», пишет Lenta.ru.
Здоровье
Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Шоу-бизнес
Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым
Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла причины расставания с Сергеем Лазаревым в 2012 году.