Четыре человека пострадали в банном комплексе "Девятый вал" на Коломенском проезде. Сейчас в комплекс приехали бригады "скорой помощи", врачи пытаются откачать посетителей.

Четыре человека пострадали в банном комплексе в Москве

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