Число жертв инцидента в банном комплексе в Москве, где почти 30 кг сухого льда попали в бассейн, увеличилось до трех человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

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