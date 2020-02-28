Происшествия
ТАССЧисло погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
Число жертв инцидента в банном комплексе в Москве, где почти 30 кг сухого льда попали в бассейн, увеличилось до трех человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.
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Число погибших в банном клубе на юге Москвы увеличилось до трех, семь человек пострадали
Агентство Москвавчера в 16:00
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Политика
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
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В преддверии запуска Realme 6 Pro был замечен в базе Geekbench, и результаты теста раскрывают некоторые ключевые особенности нового смартфона.
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Согласованная акция памяти Бориса Немцова прошла в Петербурге.
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Армия и оружие
Турция нанесла удары по сирийским заводам по производству химоружия
Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия.
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На Ямале при стрельбе в ресторане пострадали четыре человека
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Естественный нейрон связали с кремниевым через интернет
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СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
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Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Политика
Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины
В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Футбол
ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и "Урал" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ
Героиней публикаций Анастасия стала благодаря своему достоинству - груди 11-ого (!) размера.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Армия и оружие
Уничтожение России оказалось смертельно опасным для США
Пирс заключает, что уничтожение одной ядерной державой другой, например, безответная атака США на Россию или Китай, может быть смертельно опасным для первой, что объясняется, в частности, выбросом в верхние слои атмосферы сажи, которая способна спровоцировать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Политика
В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политика
Скабеева раскритиковала Зеленского за отказ праздновать День Победы
Президент Украины Владимир Зеленский следует линии «гражданского общества» и «нациков», решив отказаться от празднования Дня Победы, заявила телеведущая Ольга Скабеева.