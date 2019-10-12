Происшествия
RT на русскомДва человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
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Футбол
Молодёжная сборная России сыграла вничью с Польшей
Молодёжная сборная России ушла от поражения в матче с Польшей в отборочном турнире к молодёжному Евро-2021.
Metaratings вчера в 11:54
Театры
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер во время спектакля
Арсений Курченков был принят в трупу Театра юного зрителя в 1997 году после окончания Казанского театрального училища.
ProKazan.ru вчера в 05:27
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС вчера в 08:48
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Политика
Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 11:21
Игры
В Cyberpunk 2077 можно будет заставить противника забить самого себя насмерть
Cyber.sports.ru 07:25
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Армия и оружие
В Пентагоне подтвердили обстрел базы турецкими войсками
Life.ru вчера в 20:27
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 06:41
Гаджеты
«Яндекс» представил понимающую жесты колонку
«Яндекс» презентовал уменьшенную версию собственной колонки с управлением при помощи жестов.
Известия 09 октября в 10:28
Космос
Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата
Poplawok.ru 09 октября в 20:09
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
RT на русском 05:13
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 10 октября в 20:47
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна
Красная весна вчера в 08:11
Происшествия
Суд арестовал имущество на ₽400 млн по делу о хищениях у «Роскосмоса»
Суд арестовал имущество на сумму около 400 млн руб. у обвиняемых по делу о хищениях у «Роскосмоса».
РБК 08:22
Армия и оружие
В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»
Известия вчера в 08:21
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Московский Комсомолец 10:17
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости 08:08
Политика
Путин пошутил про вмешательство в выборы США
Президент Владимир Путин пошутил, что предположение корреспондента RT о переизбрании Дональда Трампа на должность главы США приведёт к новым разговорам о вмешательстве России в американские выборы.
News.ru 07:15
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Хоккей
«Адмирал» обыграл «Трактор» по буллитам в матче КХЛ
Газета.Ru 10:45
Здоровье
В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой
По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 09:08
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек
РБК вчера в 09:23