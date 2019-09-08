Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.

Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек

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