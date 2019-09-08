Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъИз-за шторма в Крыму утонули шесть человек

Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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Шторм унес жизни двух человек в Крыму, один пропал без вести

РИА Новости07:33

Пятибалльный шторм у берегов Ялты сегодня унёс жизни 4 человек

ИА Крыминформ08:03

Шесть человек погибли в шторм в Крыму за день - МЧС

Интерфакс - Россия12:16

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

Российская газета13:26

В Крыму из-за шторма погибли шесть человек

Московский Комсомолец14:41

В Ялте два человека утонули во время шторма

ТАСС10:55

МЧС сообщило о шести погибших во время шторма в Крыму

Телеканал 360°15:38
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Политика

Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Футбол

Глушаков сможет сыграть с «Ростовом»

Sport.ru 17:44
Происшествия

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Газета.Ru 03:45
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика

В Челябинской области выбирают губернатора

REGNUM вчера в 23:00
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Политика

Единый день голосования почти не принес сюрпризов

Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.
Известия 19:37
Экономика

В правительстве рассказали о судьбе Utair

Компания держит большой объем маршрутной сети, как федеральной, так и региональной, поэтому банкротство перевозчика неприемлемо, рассказал Акимов в интервью «Известиям».
URA.Ru 19:26
Гаджеты

IFA 2019. Компания Onyx Boox показала электронную книгу Max3

ITZine.ru 11:16
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 7%

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Rambler News Service 06 сентября в 06:31
Шоу-бизнес

Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга

Bimru.ru 09:10
Политика

Трамп отменил переговоры с Афганистаном

Московский Комсомолец 02:26
Кино

«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля

Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Политика

Хорохордин лидирует на выборах главы Алтая

Коммерсантъ 12:20
Армия и оружие

Наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией

Российская газета 19:32
Политика

В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Происшествия

Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке

Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
News.ru 01:45
Армия и оружие

В Израиле испугались российских военных в Сирии

В связи с чем Израиль боится появления наёмников из частных военных подразделений в Сирии – неизвестно, однако специалисты не исключают, что причина этого заключается в том, что это может серьёзно ограничить действия по израильской агрессии в арабской республике.
Avia.pro 17:17
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

RT на русском 18:51
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грецкого ореха для здоровья

Волгоградская правда 12:47
Экономика

Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда

Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Происшествия

Судно перевернулось у берегов американского штата Джорджия

В воскресенье, 9 сентября, у атлантического побережья американского штата Джорджия перевернулось грузовое судно Golden Ray.
Газета.Ru 18:31
Финансы

Американские спекулянты покупают рубль, но крайне осторожно

В начале мая чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля к доллару на CME взлетели до рекордных значений выше 35 000 контрактов, после чего к середине июня снизились примерно на 20%.
Profinance.ru 17:41
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян разводятся

StarHit.ru 16:30
Футбол

Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»

Бомбардир.ру 15:24
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Происшествия

На пляже в Испании обнаружили взрывное устройство

Саперы в Испании обезвредили найденное на пляже взрывное устройство.
Комсомольская правда 16:01
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса

Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания 09:22
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
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