В Москве погибли два человека в результате стрельбы, которая произошла в районе Тропарево-Никулино. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе МВД по столице.

Два человека погибли в результате стрельбы на западе Москвы

Общество Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Футбол Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.

Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Музыка Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе» Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".

Политика Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Политика Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины Журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.

Шоу-бизнес «Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.

Армия и оружие В США оценили шансы победить Россию в войне В докладе, состоящем из нескольких частей, Россия признается главной угрозой для США в настоящее и ближайшее время, однако отмечается, что в дальнейшем такая позиция перейдет Китаю.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.

Хоккей ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.

Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Зарубежными медицинскими экспертами установлены и озвучены четыре диагностируемые многими российскими врачами у своих пациентов и при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информируется на Mail.ru.

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Общество В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".

Политика Фракция КПРФ в Госдуме попросила Путина не увольнять Сергея Левченко Коммунист Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.