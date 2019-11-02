Происшествия
Вечерняя МоскваДва человека погибли в результате стрельбы на западе Москвы
В Москве погибли два человека в результате стрельбы, которая произошла в районе Тропарево-Никулино. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе МВД по столице.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Кино
Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»
Piter.tv 31 октября в 12:06
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.
РИА Новости 18:13
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Футбол
Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА
Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
RT на русском 15:55
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области
В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 17:18
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
Политика
Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Известия 15:28
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Телепрограмма 07:39
Армия и оружие
В США оценили шансы победить Россию в войне
В докладе, состоящем из нескольких частей, Россия признается главной угрозой для США в настоящее и ближайшее время, однако отмечается, что в дальнейшем такая позиция перейдет Китаю.
Lenta.ru 17:07
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru 17:00
Хоккей
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру
Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.
RT на русском 16:11
Футбол
Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»
Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами установлены и озвучены четыре диагностируемые многими российскими врачами у своих пациентов и при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информируется на Mail.ru.
Ugpressa.ru 31 октября в 07:51
Теннис
Итоговый турнир WTA. Барти и Свитолина вышли в финал
Sports.ru 03:16
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество
В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".
РИА Новости 15:50
Политика
Фракция КПРФ в Госдуме попросила Путина не увольнять Сергея Левченко
Коммунист Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко.
ИрСити 05:45
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку
Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.
ГлобалМСК.ру 07:53
Здоровье
Ученые рассказали об опасности женского храпа
iReactor 14:48
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Известный американский киноактер Леонардо Ди Каприо лично встретился со знаменитой 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Дни24 02:13
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда 14:48