В Москве погибли два человека в результате стрельбы, которая произошла в районе Тропарево-Никулино. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе МВД по столице.

Два человека погибли в результате стрельбы на западе Москвы

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