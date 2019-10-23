Два человека погибли и ещё один получил ранения в результате взрыва гранаты вечером 22 октября в центре Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Инцидент произошёл возле бара «Пророк» на улице Пушкинской.

Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

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