Происшествия

REGNUMREGNUMДва человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

Два человека погибли и ещё один получил ранения в результате взрыва гранаты вечером 22 октября в центре Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Инцидент произошёл возле бара «Пророк» на улице Пушкинской.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

РБК19:51

Два человека погибли в центре Киева при взрыве гранаты

Известия18:04

Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

РЕН ТВ16:53

Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Киеве

RT на русском17:40

При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

РИА Новости17:24

СМИ: два человека погибли от взрыва гранаты в центре Киева

ТАСС17:06

Взрыв прогремел в центре Киева

News.ru18:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 23:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Rostov gazeta 10:30
Армия и оружие

Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии

Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.
Известия 12:57
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк платит за лечение

Стало известно, сколько актриса Анастасия Заворотнюк платит за лечение в медицинском центре на Рублевке.
АБН 05:35
Космос

Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на «Союзе»

Россия готова обсуждать с США предоставление одного места в корабле "Союз", летящем к Международной космической станции, если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
РИА Новости 22:39
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru 21:56
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

РИА Новости 21:51
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину

В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru 04:34
Политика

Названа предполагаемая дата досрочных выборов мэра Абакана

Абаканский совет депутатов созывает внеочередную сессию. На повестке всего один вопрос - дата досрочных выборов мэра столицы Хакасии.
Республиканская Телевизионная Сеть 01:45
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 17:52
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:57
Игры

CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 будет самой красивой игрой поколения

3DNews 04:21
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 23:16
Спорт

Женщина-паук: индонезийка установила рекорд в скалолазании

МИР 24 07:23
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ вчера в 02:12
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Гаджеты

Honor представил «молодежный смартфон» Honor 20 Lite

Astera 14:56
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ 15:45
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 11:11
Политика

МИД РФ назвал выгоду для Киева от признания Крыма российским

Признание Крыма частью России со стороны Киева может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между РФ и Украиной.
ФАН 06:51
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 15:58
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК 04:41
Кино

«Гемини» с Уиллом Смитом рискует провалиться в прокате

Культуромания 08:13
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Главное