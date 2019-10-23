Происшествия

РБКРБКДва человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

В центре Киева взорвалась граната, в результате происшествия погибли два человека, еще одного ранило. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции в Facebook. Информация о взрыве на Пушкинской улице поступила в полицию около 23:00 мск накануне, 22 октября.
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Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

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