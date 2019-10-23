Происшествия
РБКДва человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева
В центре Киева взорвалась граната, в результате происшествия погибли два человека, еще одного ранило. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции в Facebook. Информация о взрыве на Пушкинской улице поступила в полицию около 23:00 мск накануне, 22 октября.
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Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
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Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
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Более двух миллионов рублей выделили на ремонт кинотеатра в Барнауле
Уже 30 октября в обновленной "Премьере" стартует акция "Эхо Шукшинского кинофестиваля" Более двух миллионов рублей выделили на ремонт барнаульского кинотеатра "Премьера" в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Алтайском крае", сообщается на официальном сайте региона.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана завершились
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«Авангард» отличился в матче с «Салаватом Юлаевым»
Уральское турне завершилось победой «Авангарда», и команда сохранила второе место на «Востоке» Сегодня закончилось уральское турне «Авангарда» матчем с «Салаватом Юлаевым».
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«Гемини» с Уиллом Смитом рискует провалиться в прокате
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
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Для космических туристов в России построят специальный корабль
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Армия и оружие
Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД
Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
Здоровье
Главный психиатр Алтайского края назвала невысокие зарплаты в регионе причиной массовых депрессий
Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина прокомментировала лидерство региона в списке территорий с высоким уровнем психических заболеваний населения.
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Треть российских фильмов с госфинансированием не окупились в прокате
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Политика
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
Имиграционная полиция США во вторник утром задержала бывшего председателя совета директоров российской госкомпании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщило издание Miami Herald со ссылкой на источники.
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Происшествия
Задержаны очередные родственники бывшего сенатора Арашукова
Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Хоккей
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (21-я и 59-я минуты), Чендлер Стивенсон (23), российский форвард Александр Овечкин (37), сделавший также результативную передачу, и Том Уилсон (53).
Футбол
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
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Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
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Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
Путешествия
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Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг стран, которые путешественникам следует посетить в 2020 году.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.