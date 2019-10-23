Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

Двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва гранаты возле кафе в центре Киева, сообщает в среду портал "Информатор Киев".
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Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Киеве

RT на русском17:40

Два человека погибли в центре Киева при взрыве гранаты

Известия18:04

Взрыв прогремел в центре Киева

News.ru18:01

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

РБК19:51

При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

РИА Новости17:24

СМИ: два человека погибли от взрыва гранаты в центре Киева

ТАСС17:06

Два человека погибли при взрыве гранаты в центре Киева

РЕН ТВ16:53
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Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РИА Новости 19:20
Футбол

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Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
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Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
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Происшествия

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Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

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Вышел финальный трейлер последних «Звездных Войн»

Картину снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году.
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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
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В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

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