Двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва гранаты возле кафе в центре Киева, сообщает в среду портал "Информатор Киев".

При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

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