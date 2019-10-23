Происшествия
РИА НовостиПри взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
Двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва гранаты возле кафе в центре Киева, сообщает в среду портал "Информатор Киев".
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Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РИА Новости 19:20
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 06:34
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК 19:15
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг».
Lenta.ru 18:46
Армия и оружие
Ирак потребовал от выведенных из Сирии американцев покинуть страну
Объединенное командование Вооруженных сил Ирака потребовало вывода из страны американских войск, которые покинули Сирию.
Ридус 05:55
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Кино
Вышел финальный трейлер последних «Звездных Войн»
Картину снял режиссер «Звездных войн: Пробуждение силы» Джей Джей Абрамс, который, как ожидается, завершит историю, начатую Джорджом Лукасом еще в 1977 году.
Сусанин 01:33
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv 09:56
Космос
Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма
Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.
Planet Today вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Политика
Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:58
Космос
Что скрывает «обратная» сторона Плутона?
Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
Ин-спейс.ру 13:00
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 миллиарда рублей
Сумма невостребованных выигрышей во всероссийских государственных лотереях составляет 2,8 миллиарда рублей, сообщает газета "Известия".
Москва 24 04:36
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Политика
Белый дом считает, что Трамп не требовал услуги от Зеленского
Демократы утверждают, что Президент США во время телефонного разговора пытался склонить Зеленского организовать судебный процесс в отношении Хантера Байдена — сына своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах в США.
ГЛАС.RU 20:12
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
РБК 06:49
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 11:12
Гаджеты
Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру
Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.
ГЛАС.RU 17:26
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Авто
Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля
Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Picsnews.net 05:55