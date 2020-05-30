Происшествия

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Взрывное устройство неустановленного типа сработало в городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР), погибли два человека. Инцидент произошел вечером в одном из домов на улице Новикова-Прибоя.
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Два человека погибли при взрыве бомбы в ЛНР

Московский Комсомолец05:35

Два человека погибли, еще трое ранены при срабатывании взрывного устройства в ЛНР

ТАСС04:53

В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства

РИА Новости02:15

Смертоносный взрыв прогремел на границе ДНР и ЛНР: В МЧС сообщили о нескольких жертвах

Царьград04:06

Два человека погибли и трое ранены в результате взрыва в ЛНР

Life.ru03:45

В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

RT на русском02:19

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

Lenta.ru04:20
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,2K
Здоровье

В Калининграде умер врач-анестезиолог, заразившийся коронавирусом

Реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ридван Абдураманов, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининграде, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новости 09:20
20
Общество

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
17
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
2
Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета вчера в 05:07
5
Политика

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка

В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
29
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
3
Общество

Набраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса

Найдены добровольцы для испытания отечественной вакцины от коронавируса. Испытания препарата начнутся через две недели.
FlashNord 09:47
3
Общество

Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина

В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
13
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
27
Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
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Армия и оружие

В России началась работа над космическим истребителем

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
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Происшествия

В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов

Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:34
2
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Армия и оружие

В ЛНР обвинили силовиков в подготовке провокационных обстрелов

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в подготовке провокационных обстрелов территории республики.
РИА Новости 10:00
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,4K
Происшествия

В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми

Лифт в самом крупном торговом центре Благовещенска сорвался вместе с людьми со второго этажа, в результате пострадали два человека.
ТАСС 09:56
Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Российская газета 10:07
26
Политика

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

ТАСС вчера в 14:25
3,2K
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
78
Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
73
Технологии

Apple попросила LG значительно увеличить поставки дисплеев для iPad

Apple обратилась к LG Display с просьбой в кратчайшие сроки увеличить объёмы поставок дисплеев для iPad, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос на планшеты в Азии.
3DNews вчера в 12:20
Игры

Всё идёт по плану – создатели Dying Light 2 хотят удивить игроков новостью о дате релиза проекта

Городской портал Новый Нижний 09:00
Футбол

Заболевший коронавирусом Баринов обратился к болельщикам

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого был диагностирован коронавирус, рассказал о своем состоянии.
Sport24.ru 28 мая в 14:48
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Здоровье

Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
13
Украинский кризисБольше новостей по теме
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