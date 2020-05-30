Взрывное устройство неустановленного типа сработало в городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР), погибли два человека. Инцидент произошел вечером в одном из домов на улице Новикова-Прибоя.

Два человека погибли в результате взрыва в ЛНР

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