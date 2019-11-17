Происшествия
Российская газетаДва человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве
Накануне вечером в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района в Киеве прогремел взрыв. В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Происшествия
Погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Фигурное катание
Медведева провела сравнение между собой и Загитовой
Футбол
Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
Происшествия
Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей
Армия и оружие
Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Политика
В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Армия и оружие
США и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР
Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Происшествия
В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе
На юге Красноярского края в городе Минусинск загорелся кадетский корпус, сообщает «7 канал» со ссылкой на МЧС.
Экономика
СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара
С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Политика
В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Здоровье
В Новосибирске испытают комбинированный препарат против рака
Новосибирские ученые в 2020 году проведут клинические испытания разработанного ими комбинированного препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями.
Общество
СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ
Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Происшествия
Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Шоу-бизнес
Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей
Российская рэп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина призналась, что вернула мужу Дмитрию 15 миллионов рублей, которые он ранее инвестировал в ее проект.
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
Общество
Еремин день: что запрещено делать 17 ноября
17 ноября считался «темным» днем на Руси. Рассказываем, от каких дел сегодня следует отказаться.
Общество
Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana
Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.