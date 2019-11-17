Накануне вечером в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района в Киеве прогремел взрыв. В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

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