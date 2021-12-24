Основатель и руководитель Балтийской промышленной компании (БПК) Диана Каледина задержана в Москве, ее подозревают в поставке предприятию ОПК китайских станков под видом отечественных по завышенной стоимости, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Москва опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.
Саракташский районный суд Оренбургской области в пятницу, 24 декабря, вынес приговор многодетному священнику Николаю Стремскому по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей.