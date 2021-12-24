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Два человека погибли во время пожара в реанимации коронавирусной больницы в Астрахани

Пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел в пятницу утром.
РИА Новости
В результате инцидента погибли два человека.
ТАСС
СК сообщил о двух погибших при пожаре, 16 человек были эвакуированы.
РИА Новости
МЧС подтвердило, что возгорание в реанимации уже ликвидировано.
Интерфакс

Подробнее о событии

В астраханской коронавирусной больнице начался пожар, погибли двое
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