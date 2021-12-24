РБКДва человека погибли во время пожара в реанимации коронавирусной больницы в АстраханиПожар в реанимации инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани произошел из-за замыкания электропроводки, сообщил представитель губернатора области.РИА НовостиВ результате пожара погибли два человека.Gorod48По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.ТАССОколо 10:00 по местному времени пожар был ликвидирован.Life.ruЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналТВ ЦентрРЕН ТВПятый каналSmotrim.ruТК ЗвездаРБКМосква 24ИзвестияРБКАстрахань.РуРадио 1АрбузТелеканал 360°Российская газетаСусанинVesiskitim.ruЦарьградБлокнот.руИзвестияNewInformГазета MetroКарелинформАстраханский листокФАНRT на русскомПодробнее о событииПричиной пожара в астраханской больнице мог стать неисправный светильникИнтерфакс02:03Что известно о пожаре в инфекционной больнице в АстраханиТАСС03:21Пожар в коронавирусной больнице Астрахани произошел из-за замыкания проводкиРБК04:08Пожар в астраханской инфекционной больнице мог произойти из-за замыкания электропроводкиКоммерсантъ Саратов04:57Опубликовано видео с места пожара в ковидной больнице в АстраханиТелеканал 360°02:33Две женщины погибли при пожаре в ковидном госпитале в АстраханиРЕН ТВ02:32Власти Астраханской области: замыкание электропроводки привело к пожару в больницеРИА Новости03:38Показать ещёОценить779Поделиться