Будьте в Плюсе

Два человека погибли во время пожара в реанимации коронавирусной больницы в Астрахани

Пожар в реанимации инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани произошел из-за замыкания электропроводки, сообщил представитель губернатора области.
РИА Новости
В результате пожара погибли два человека.
Gorod48
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
ТАСС
Около 10:00 по местному времени пожар был ликвидирован.
Life.ru

Подробнее о событии

Причиной пожара в астраханской больнице мог стать неисправный светильник
Интерфакс02:03
Что известно о пожаре в инфекционной больнице в Астрахани
ТАСС03:21
Пожар в коронавирусной больнице Астрахани произошел из-за замыкания проводки
РБК04:08
Пожар в астраханской инфекционной больнице мог произойти из-за замыкания электропроводки
Коммерсантъ Саратов04:57
Опубликовано видео с места пожара в ковидной больнице в Астрахани
Телеканал 360°02:33
Две женщины погибли при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани
РЕН ТВ02:32
Власти Астраханской области: замыкание электропроводки привело к пожару в больнице
РИА Новости03:38

Интересное

В Воронежской области арестовали военнослужащего по подозрению в госизмене

ФСБ задержала в Воронежской области по подозрению в госизмене военнослужащего, завербованного украинской военной разведкой.
ТАСС06:15

Суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации

В России суд впервые наложил оборотный штраф на IT-компанию: с Google взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
РИА Новости05:55

Горбачев заявил о причастности властей США к развалу СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о причастности представителей властей Соединенных Штатов Америки к развалу Советского Союза.
Комсомольская правда06:55

Второй за день самолет в России подал сигнал тревоги в полете

Пассажирский самолет Краснодар - Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.
ТАСС07:08

Суд приговорил к 4 годам колонии студента, осквернившего портрет ветерана в Измайлово

Мосгорсуд приговорил 19-летнего Матвея Юферова, обвиняемого по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны, к четырем годам колонии общего режима, сообщает столичная прокуратура.
РБК06:44

Глава Isuzu в России Фабрис Горлье о невыполненных обещаниях и вере в рынок

Глава Isuzu в России Фабрис Горлье о невыполненных обещаниях и вере в рынок Сегмент коммерческого транспорта, несмотря на дефицит машин, показывает двузначные темпы восстановления в 2021 году.
Коммерсантъ17:14

Андрей Белоусов — Forbes: «Есть те, кому государство стало сильно мешать»

Есть простой критерий: если произведение темпов роста 2021 и 2020 года выше единицы, то мы преодолеваем спад 2020 года.
Forbes00:00

Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химоружием в Донбассе

Частные военные компании (ЧВК) США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.
Известия21 декабря в 11:32

Турецкая лира дешевеет на 5% после резких скачков курса

На прошлой неделе Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение курса турецкой валюты — в понедельник доллар достиг рекордных 18,4 лиры.
ПРАЙМ04:57

Бывший посол Франции назвал приоритетом Путина в многополярном мире нейтрализацию НАТО

«Причина, по которой Путин решил поднять ставки именно сейчас, когда о вступлении Украины в НАТО не идет речь, заключается в том, что НАТО уже там», — заявил эксперт.
Lenta.ru05:32