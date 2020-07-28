Во вторник, 28 июля, на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошло столкновение двух товарных поездов. В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

Политика Twitter заблокировал аккаунт сына Трампа за видео о коронавирусе Twitter заблокировал учетную запись сына Дональда Трампа за распространение ложной и потенциально вредной информации о коронавирусе SARS-CoV-2.

Технологии Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store. 137

Единоборства Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником В пятницу Исмаилов одолел Емельяненко. Победа досталась ему в третьем раунде после технического нокаута. 3

Общество В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.

Авто Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу. 8

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 358

Экономика Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки. 6

Хоккей Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура» Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.

Происшествия Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета Областная прокуратура и региональное УФСБ проверили законность расходования бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта Культура .

Экономика Россия решила ужесточить санкции против Украины В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка. 219

Общество Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе. 76

Футбол Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!» Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.

Экономика Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". 41

Происшествия Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове. 40

Киберспорт ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.

Общество МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ. 5