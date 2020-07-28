Происшествия
КоммерсантъВ Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Во вторник, 28 июля, на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошло столкновение двух товарных поездов. В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
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На «Купчинской» продолжают ликвидировать последствия столкновения электровозов
Телеканал Санкт-Петербург18:23
Видео: железнодорожники устраняют последствия столкновения грузовых составов в Купчино
Петербургский дневник14:26
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:38, Ашберн
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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Twitter заблокировал аккаунт сына Трампа за видео о коронавирусе
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Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
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Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
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В пятницу Исмаилов одолел Емельяненко. Победа досталась ему в третьем раунде после технического нокаута.
CT news 13:53
Общество
В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит
Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.
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В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
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Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Экономика
Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
Хоккей
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»
Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
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В московском метро начались рейды по проверке масочного режима
На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
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Политика
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Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости 16:30
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru вчера в 11:15
Происшествия
Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета
Областная прокуратура и региональное УФСБ проверили законность расходования бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта Культура .
АСТВ 18:43
Экономика
Россия решила ужесточить санкции против Украины
В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
Общество
Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций
Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе.
Известия 13:51
Футбол
Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»
Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
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Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
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Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Киберспорт
ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера
Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.
CyberSport.ru 15:05
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46