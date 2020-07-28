Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге. Составы сошли с рельсов на станции Купчинская, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского МЧС. «С рельсов сошли три электровоза и один пустой полувагон», — говорится в сообщении.

Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге

Политика Премьер Италии призвал продлить режим чрезвычайной ситуации до октября Рим, 28 июля 2020, 20:05 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту страны продлить до октября 2020 года режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. 1

Единоборства Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.

Политика МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google. 11

Кино Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак» Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта. 41

Здоровье Переболевшие коронавирусом пожаловались на непроходящие симптомы болезни Пациенты, у которых еще несколько месяцев назад был диагностирован коронавирус, рассказали, что до сих пор страдают от симптомов инфекции.

Политика В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400 Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24. 2

Общество Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. 28

Общество Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.

Общество Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса» Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. 5

Общество МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ. 5

Культура Объявлен лонг-лист Букеровской премии Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист, куда вошли 13 авторов из США, Ирландии, Шотландии, Эфиопии, Великобритании и Зимбабве. 1

Экономика Россия решила ужесточить санкции против Украины В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка. 217

Гаджеты Reuters: Samsung может начать производить процессоры Intel Акции Samsung подорожали на 5,8% на фоне слухов о том, что компания начнет производить процессоры для Intel, сообщает 28 июля агентство Reuters. 16

Происшествия Две женщины избили сенатора и сдались полиции В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 621

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».

Футбол Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.