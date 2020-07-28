Происшествия

BFM.ruBFM.ruДва человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге

Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге. Составы сошли с рельсов на станции Купчинская, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского МЧС. «С рельсов сошли три электровоза и один пустой полувагон», — говорится в сообщении.
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