Ранее СМИ передавали о трёх пострадавших. По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.

Полиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне

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