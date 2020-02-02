Происшествия

RT на русскомRT на русскомПолиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне

Ранее СМИ передавали о трёх пострадавших. По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.
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В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом

URA.Ru12:32

Три человека получили ранения при теракте в Лондоне

РИА Новости13:19

Sky: теракт на юге Лондона связан с исламизмом

ТАСС11:14

В Сети появились видео с места нападения мужчины с ножом в Лондоне

РБК11:23

Полиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне

RT на русском11:20

Два человека пострадали в теракте в Лондоне

Известия11:17

Что произошло за день: воскресенье, 2 февраля

Интерфакс12:28
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Здоровье

Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом

Минздрав России поручил проверить в больнице в Чите, где находится больной коронавирусом гражданин Китая, условия оказания медпомощи.
РЕН ТВ 06:14
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК 31 января в 08:57
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Политика

Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 10:54
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин

В настоящее время через маркетплейс можно лишь подать заявку на кредит, а деньги выдадут в офисе банка либо в автомобильном салоне в присутствии представителя банка.
CarsWeek.ru вчера в 10:35
Армия и оружие

Создана авиационная группировка для эвакуации россиян из Китая

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 08:31
Здоровье

Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта

Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Medical Note 08:12
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие

Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Российская газета 12:19
Киберспорт

В Dota 2 обнаружили чит, блокирующий появление крипов

Dota2.ru 07:00
Футбол

«Русский гений»: Ла Лига поздравила Карпина

Испанская Ла Лига поздравила с днём рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. 2 февраля Карпину исполнился 51 год.
Евро-футбол.ру 09:34
Политика

На Украине анонсировали выборы в Донбассе осенью 2020 года

Местные выборы в Донбассе могли бы пройти в октябре 2020 года.
Московский Комсомолец 03:38
Биатлон

Халили взял серебро в гонке преследования на юниорском ЧМ

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили взял серебро в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швейцарии.
Газета.Ru 10:38
Происшествия

Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Космос

Детали для нового космического корабля «Арго» изготовят под Воронежем

По характеристикам новый «Арго» ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon, отмечают эксперты.
Вести Воронеж вчера в 05:57
Культура

Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина за создание партии «За правду»

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, которое посвятил новой партии Захара Прилепина «За правду».
Политическая Экспертиза 11:01
Армия и оружие

National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости 10:58
Политика

Блумберг предложил собрать $5 трлн налогов с богатых американцев

Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год.
РБК 13:11
Политика

Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
RT на русском 08:49
Шоу-бизнес

Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Pravda.Ru 09:25
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Происшествия

Сильный ветер повалил десятки деревьев в Калининграде

Сегодня, 2 февраля, ураганный ветер повалил десятки деревьев в Калининграде, из-за стихии сломались светофоры, упали дорожные знаки.
АиФ Калининград 09:33
Игры

В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games

Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Astera вчера в 13:26
Хоккей

Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»

REGNUM вчера в 04:05
Единоборства

Отец Нурмагомедова нашел смысл в реванше с Макгрегором

Московский Комсомолец 09:57
Футбол

Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 35-й минуте забил форвард "Аякса" Куинси Промес.
Матч ТВ 12:44
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