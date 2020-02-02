Происшествия
RT на русскомПолиция назвала число пострадавших при теракте в Лондоне
Ранее СМИ передавали о трёх пострадавших. По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.
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Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом
Минздрав России поручил проверить в больнице в Чите, где находится больной коронавирусом гражданин Китая, условия оказания медпомощи.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи машин
В настоящее время через маркетплейс можно лишь подать заявку на кредит, а деньги выдадут в офисе банка либо в автомобильном салоне в присутствии представителя банка.
Армия и оружие
Создана авиационная группировка для эвакуации россиян из Китая
«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Здоровье
Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта
Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Армия и оружие
Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии
Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Футбол
«Русский гений»: Ла Лига поздравила Карпина
Испанская Ла Лига поздравила с днём рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. 2 февраля Карпину исполнился 51 год.
Политика
На Украине анонсировали выборы в Донбассе осенью 2020 года
Местные выборы в Донбассе могли бы пройти в октябре 2020 года.
Биатлон
Халили взял серебро в гонке преследования на юниорском ЧМ
Российский биатлонист Саид Каримулла Халили взял серебро в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в Швейцарии.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Космос
Детали для нового космического корабля «Арго» изготовят под Воронежем
По характеристикам новый «Арго» ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon, отмечают эксперты.
Культура
Шнуров высмеял Охлобыстина и Прилепина за создание партии «За правду»
Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, которое посвятил новой партии Захара Прилепина «За правду».
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Политика
Блумберг предложил собрать $5 трлн налогов с богатых американцев
Блумберг предлагает обложить миллиардеров и крупные компании дополнительным налогом по 5% с доходов выше $5 млн в год.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Происшествия
Сильный ветер повалил десятки деревьев в Калининграде
Сегодня, 2 февраля, ураганный ветер повалил десятки деревьев в Калининграде, из-за стихии сломались светофоры, упали дорожные знаки.
Игры
В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games
Среди всех игр Rockstar Games в данный период самыми дешевыми считаются Bully Scholarship Edition и Max Payne, которые отдают с 65% скидкой по 139 рублей за каждую игру.
Хоккей
Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»
Единоборства
Отец Нурмагомедова нашел смысл в реванше с Макгрегором
Футбол
Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ
Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 35-й минуте забил форвард "Аякса" Куинси Промес.