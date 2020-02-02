Происшествия
ИзвестияДва человека пострадали в теракте в Лондоне
В результате террористического акта на юге Лондона пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции британской столицы в воскресенье, 2 февраля. Информация о состоянии пострадавших уточняется, говорится в twitter-аккаунте правоохранителей.
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Кино
Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»
На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Происшествия
Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска
Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Единоборства
Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз получил крупное предложение от саудовских бизнесменов, сообщает The Sun.
Здоровье
РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса
Россия на безвозмездной основе передала странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, которые были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом
В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января – перед китайским новым годом, за время этих каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся – в 20.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
За лондонским террористом в момент преступления велась слежка
Спецслужбы вели наблюдение за террористом, который в минувшее воскресенье порезал людей на юге Лондона.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Экономика
В Кургане провалили годовой план приватизации
Еще один объект (здание на улице Климова, 25) исключен из плана приватизации, так как его передали в безвозмездное пользование Курганской епархии.
Гаджеты
Флагманский Honor V20 подешевел почти вдвое
Как сообщает ToDay News Ufa, Honor опять понижает цены на свой смартфон Honor V20.
Финансы
Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты
Центральный банк России установил следующий курс валют на 3 февраля: доллар США составляет 63,13 рубля, евро 69,59 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 3 февраля доллар выгодно приобрести в Алмазэргиэнбанке за 63,50 рубля, продать валюту выгодно в банке Приморье, в Россельхозбанке и в Оперкассе на Фокина за 63,90 рубля за один доллар.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Здоровье
В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
Общество
Китай назвал недостаток своего передового истребителя
Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Гаджеты
Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов
Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Происшествия
В Новокузнецке задержали сбежавшего из зала суда осуждённого
Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Политика
Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.
Общество
Сергей Черных: Трагедия Ленска может произойти и в Якутске
Согласно статистике, в среднем в год в Якутске отлову подлежит от 3200 до 4600 голов, в прошлом году этот показатель был равен 4320.
Общество
Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.