Происшествия

ИзвестияИзвестияДва человека пострадали в теракте в Лондоне

В результате террористического акта на юге Лондона пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции британской столицы в воскресенье, 2 февраля. Информация о состоянии пострадавших уточняется, говорится в twitter-аккаунте правоохранителей.
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Полиция назвала число пострадавших в результате нападения в Лондоне

РБК12:39

Три человека пострадали в результате теракта на юге Лондона

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Три человека получили ранения при теракте в Лондоне

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В Лондоне неизвестный мужчина напал на прохожих

RT на русском15:17

В полиции Лондона рассказали о состоянии пострадавших при нападении мужчины с ножом

Интерфакс14:58

Названо число пострадавших при теракте в Лондоне

Lenta.ru11:31

Sky: теракт на юге Лондона связан с исламизмом

ТАСС11:14
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Кино

Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»

На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».
Игромания.ру 21:32
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ 10:51
Происшествия

Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
РБК 21:55
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Единоборства

Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз получил крупное предложение от саудовских бизнесменов, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 14:37
Здоровье

РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса

Россия на безвозмездной основе передала странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, которые были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.
РИА Новости 22:31
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом

В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января – перед китайским новым годом, за время этих каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число скончавшихся – в 20.
РИА Новости 20:52
Хоккей

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Газета.Ru 15:09
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Российская газета 22:08
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Происшествия

За лондонским террористом в момент преступления велась слежка

Спецслужбы вели наблюдение за террористом, который в минувшее воскресенье порезал людей на юге Лондона.
Российская газета 19:17
Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском 21:39
Экономика

В Кургане провалили годовой план приватизации

Еще один объект (здание на улице Климова, 25) исключен из плана приватизации, так как его передали в безвозмездное пользование Курганской епархии.
URA.Ru 21:42
Гаджеты

Флагманский Honor V20 подешевел почти вдвое

Как сообщает ToDay News Ufa, Honor опять понижает цены на свой смартфон Honor V20.
ToDay News Ufa 06:47
Финансы

Когда резко вырастут курсы доллара и евро, раскрыли эксперты

Центральный банк России установил следующий курс валют на 3 февраля: доллар США составляет 63,13 рубля, евро 69,59 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 3 февраля доллар выгодно приобрести в Алмазэргиэнбанке за 63,50 рубля, продать валюту выгодно в банке Приморье, в Россельхозбанке и в Оперкассе на Фокина за 63,90 рубля за один доллар.
Владивосток-Новости 18:24
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Шоу-бизнес

Звезды российского шоу-бизнеса осудили Собчак за оскорбительный пост

RuNews24.ru 16:10
Здоровье

В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок

«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
RT на русском 20:34
Общество

Китай назвал недостаток своего передового истребителя

Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
Ferra 03:35
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за последние десять лет выросли в шесть раз: их объем в расчете на одного экономически активного жителя России на начало текущего года составлял в среднем 18-20 тысяч рублей против 3 тысяч рублей в начале 2010 года, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РИА Новости 19:07
Гаджеты

Цены на новейшие процессоры AMD рухнули вниз. А 24-ядерный Threadripper 2970WX можно взять всего за 700 долларов

Особенно впечатляет Ryzen 7 3700X всего за 280 долларов. Или монструозный 24-яденый Threadripper 2970WX за 700 долларов.
iXBT.com 14:44
Политика

Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
REGNUM вчера в 12:38
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из зала суда осуждённого

Life.ru вчера в 01:29
Армия и оружие

Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
ТАСС 16:02
Политика

Президент Эстонии высказалась против пересмотра границ с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась в пользу отказа от пересмотра границ между её страной и Россией.
RT на русском 12:41
Общество

Сергей Черных: Трагедия Ленска может произойти и в Якутске

Согласно статистике, в среднем в год в Якутске отлову подлежит от 3200 до 4600 голов, в прошлом году этот показатель был равен 4320.
SakhaLife.ru 21:20
Армия и оружие

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

Известия 05:37
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Woman.ru 13:50
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
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