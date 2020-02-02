В результате террористического акта на юге Лондона пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции британской столицы в воскресенье, 2 февраля. Информация о состоянии пострадавших уточняется, говорится в twitter-аккаунте правоохранителей.

Два человека пострадали в теракте в Лондоне

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