Происшествия

Пятый каналПятый каналОдин человек погиб при крушении вертолета в Татарстане

Один человек погиб при крушении вертолета в Татарстане.
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Один человек выжил после жесткой посадки вертолета под Казанью

РЕН ТВ09:58

Один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолета

Татарстан-2411:15

Один человек погиб при крушении вертолёта в Татарстане

RT на русском10:57

Один человек выжил при жесткой посадке вертолета в Татарстане

Газета.Ru10:03

МЧС подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета под Казанью

РБК11:37

Погиб Айрат Хайруллин

Реальное время11:40

Тело погибшего находится под вертолетом, разбившимся под Лаишево в Татарстане

Татар-информ11:46
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Хоккей

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей

Ореанда-Новости 13:20
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Общество

Учительница объяснила детям правила написания русского мата

Lenta.ru 04:05
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru 11:31
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру 05 февраля в 23:47
Теннис

Румынки сравняли счет в противостоянии со сборной России на Fed Cup

РИА Новости 13:25
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Культура

Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

Как передает Deadline, Мэттью Перри (который ранее активно противился такому проекту), Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Мэтт Леблан появятся в новом часовом эпизоде легендарного шоу - специально для стриминга HBO Max.
Российская газета 07:26
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Экономика

ЦБ хочет привлекать к санации уже санируемые им банки

Из плана подготовки нормативных актов ЦБ в 2020 году следует, что регулятор во втором квартале планирует внести изменения в требования к инвестору, приобретающему акции в рамках санации (где обязательным условием является участия АСВ), давая ему возможность самому быть санируемым при помощи ФКБС.
Коммерсантъ 12:24
Футбол

Лионель Месси остался самым высокооплачиваемым футболистом мира

Тройку самых высокооплачиваемых игроков мира замыкает Неймар с зарплатой 3 миллиона евро в месяц.
RuNews24.ru 12:35
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Общество

Крупный кондитерский холдинг ликвидируют в Петербурге

Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.
REGNUM 10:54
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru 05:31
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец 09:08
Спорт

Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
Lenta.ru 07:21
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета 04:24
Авто

Chery рассекретила салон кроссовера Chery Tiggo 8

Компания Chery полностью рассекретила новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России. Накануне производитель опубликовал фото интерьера модели.
Новые автомобили вчера в 09:42
Общество

Врач рассказал, сколько можно спать днем

Если обычно человек ложится спать в 22-23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов, добавил Борзунов.
РИА Новости 08:40
Футбол

Черышев рассказал об отношении испанцев к Путину

Футболист «Валенсии» Денис Черышев заявил, что в Испании уважают президента России Владимира Путина.
RT на русском 10:03
Шоу-бизнес

Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман

О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Соловей.Инфо 03:43
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru 05 февраля в 17:09
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
ГЛАС.RU вчера в 01:53
Политика

Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Известия 12:44
Общество

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество

Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»

Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Известия 13:08
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
Энергетика

Российская группа «Сафмар» начала поставлять топливо в Белоруссию

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсуждают этот вопрос в Сочи. Никаких результатов переговоров пока нет.
Эхо Москвы 12:30
Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Lenta.ru вчера в 12:10
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