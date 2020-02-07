Происшествия
Татар-информВ результате жесткой посадки вертолета в Татарстане погиб один человек
В результате жесткой посадки вертолета под Лаишево в Татарстане погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. По информации МЧС, в результате случившегося два человека получили травмы и один погиб.
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Кино
В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы
Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Футбол
Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие
Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Гаджеты
AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК
В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
Происшествия
Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату
Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере.
Футбол
Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР
Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Армия и оружие
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
Авто
Mazda запатентовала новые мотор и «автомат»
Ещё в марте 2019-го фирма рассказала о своих планах по разработке сразу двух новых моторов – бензинового Skyactiv-X и дизельного Skyactiv-D, но технических подробностей не было.
Шоу-бизнес
В коме Юлия Началова плакала перед смертью
Виктор Началов рассказал прессе о последних мгновениях жизни дочери. Оказывается, перебивая в коме, Юлия Началова перед смертью плакала.
Футбол
Лига 1. «Лилль» победил в Анжере и укрепился в четверке
«Лилль» в очередном туре Лиги 1 всухую победил «Анжер». Голами отметились Ренату Саншеш и Виктор Осимхен.
Армия и оружие
ОАК объединит «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации
«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Происшествия
Причиной аварийной посадки самолета в Стамбуле назвали погоду
Плохие погодные условия стали предварительной причиной аварийной посадки самолета Pegasus в Стамбуле, погиб человек, пострадали 157 человек.
Кино
В Сети появились кадры со съемок четвертой «Матрицы»
В Сети уже появились кадры со съемок четвертой части «Матрицы», которая, по слухам, появится на экранах в мае будущего года.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич заявила о том, что граждане Китая будут находиться в карантинной зоне под постоянным медицинским контролем.
Общество
Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн
В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка
Происшествия
В Кисловодске мать-вегетарианка довела дочь до истощения
В Кисловодске 46-летняя мать-веган довела полуторагодовалого ребенка до истощения.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Экономика
Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ»
Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне «BBB».
Теннис
Матч Федерера и Надаля в ЮАР установил рекорд по посещаемости
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Культура
Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке
Наука