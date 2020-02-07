Происшествия

Татар-информТатар-информВ результате жесткой посадки вертолета в Татарстане погиб один человек

В результате жесткой посадки вертолета под Лаишево в Татарстане погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. По информации МЧС, в результате случившегося два человека получили травмы и один погиб.
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МЧС подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета под Казанью

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Один человек погиб при крушении вертолёта в Татарстане

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Появились фото с места жесткой посадки вертолета Хайруллина в Татарстане

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Один человек выжил при жесткой посадке вертолета в Татарстане

Газета.Ru10:03

МЧС подтвердило гибель одного человека в результате крушения вертолета под Казанью

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Один человек выжил после жесткой посадки вертолета под Казанью

РЕН ТВ09:58

Найдено место падения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина

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В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы

Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
Газета.Ru 16:30
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
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