Экономика Коронавирус повлияет более чем на 5 млн компаний по всему миру По оценке Dun & Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях.

Здоровье Коронавируса на Сахалине нет, но есть грипп За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая гриппа, в том числе среди детей — 2. Диагностирован вирус гриппа А (H1N1) 2009 и 2 случая вируса А (H3N2).

Политика Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

Общество В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках» Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, сожительствующих с мужчинами без оформления брака, с «бесплатными проститутками».

Технологии Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7 В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.

Экономика ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".

Происшествия Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.

Кино В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы» В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.

Авто Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.

Здоровье Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.