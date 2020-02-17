Общество

Lenta.ruLenta.ruДва члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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В «Газпроме» произошли кадровые перестановки

Piter.tv14:11

«Газпром» провел несколько кадровых и структурных изменений

ТАСС13:49

«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Ведомости13:17

Из «Газпрома» уходит главный бухгалтер, которая начинала работать с Миллером еще в петербургском порту

Фонтанка.Ру13:21

Все петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома

Интерфакс14:24

«Газпром» поменял еще двоих зампредов

РБК13:35

«Газпром» объявил о кадровых перестановках в компании

RT на русском10:49
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:20, Ашберн
Экономика

Коронавирус повлияет более чем на 5 млн компаний по всему миру

По оценке Dun & Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях.
Коммерсантъ 11:50
Здоровье

Коронавируса на Сахалине нет, но есть грипп

За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая гриппа, в том числе среди детей — 2. Диагностирован вирус гриппа А (H1N1) 2009 и 2 случая вируса А (H3N2).
Сахалин.Инфо 18:47
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

ТАСС 16:56
Хоккей

«Амур» обыграл «Нефтехимик» благодаря хет-трику Владислава Ушенина

Хабаровский «Амур» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» 17 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна 13:47
Музыка

Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»

Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Новосибирские новости 15 февраля в 02:23
Политика

США втянули «Мотор Сич» в большую геополитическую игру

Украинский завод «Мотор Сич» становится элементом большой геополитической игры, разворачивающейся при участии США, Китая и России.
Политическая Экспертиза 11:44
Общество

В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках»

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, сожительствующих с мужчинами без оформления брака, с «бесплатными проститутками».
Взгляд.ру 04:31
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 13:21
Недвижимость

Жилищное строительство в России начало снижаться

Ведомости вчера в 16:06
Происшествия

Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Mockva.ru 12:43
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Astera 11:51
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
Технологии

Бунт против 5G. В Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения

Несколько кантонов Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения 5G якобы из-за риска для здоровья населения.
BFM.ru 18:41
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском 18:55
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Экономика

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
ТАСС 04:33
Кино

Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»

На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
Live24 15 февраля в 03:16
Общество

Аутсайдером рейтинга регионов РФ по качеству жизни стала Тува

Тува названа наименее благоприятным для жизни регионом России.
REGNUM 05:49
Происшествия

Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Газета.Ru 14:19
Кино

В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы»

В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.
Salt Mag вчера в 07:40
Авто

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.
Новые автомобили вчера в 11:00
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Что происходит вчера в 01:58
Футбол

Шейдаев стал игроком азербайджанского клуба «Сабах»

Чемпионат 15:01
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Здоровье

Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме

В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Znak.com 15:40
Единоборства

Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича

FightTime.ru вчера в 01:05
Здоровье

В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 18:06
Экономика

Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
РЕН ТВ 01:13
Политика

Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Российская газета 17:48
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