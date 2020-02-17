Общество
Lenta.ruДва члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Экономика
Коронавирус повлияет более чем на 5 млн компаний по всему миру
По оценке Dun & Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях.
Здоровье
Коронавируса на Сахалине нет, но есть грипп
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая гриппа, в том числе среди детей — 2. Диагностирован вирус гриппа А (H1N1) 2009 и 2 случая вируса А (H3N2).
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Хоккей
«Амур» обыграл «Нефтехимик» благодаря хет-трику Владислава Ушенина
Хабаровский «Амур» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» 17 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Политика
США втянули «Мотор Сич» в большую геополитическую игру
Украинский завод «Мотор Сич» становится элементом большой геополитической игры, разворачивающейся при участии США, Китая и России.
Общество
В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках»
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, сожительствующих с мужчинами без оформления брака, с «бесплатными проститутками».
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
Недвижимость
Жилищное строительство в России начало снижаться
Происшествия
Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Технологии
Бунт против 5G. В Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения
Несколько кантонов Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения 5G якобы из-за риска для здоровья населения.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Экономика
ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
Кино
Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»
На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
Общество
Аутсайдером рейтинга регионов РФ по качеству жизни стала Тува
Тува названа наименее благоприятным для жизни регионом России.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Кино
В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы»
В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.
Авто
Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать
Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Футбол
Шейдаев стал игроком азербайджанского клуба «Сабах»
Здоровье
Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме
В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича
Здоровье
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Экономика
Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму
В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".