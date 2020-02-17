Общество
Lenta.ruДва члена команды Миллера покинули «Газпром»
Васильеву заменил Михаил Россеев, до этого бывший заместителем главного бухгалтера. Должность Середы ликвидирована, его приемником на посту руководителя аппарата стал Вячеслав Коптелов, ранее бывший заместителем начальника управления в департаменте 201.
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Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Политика
Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
Армия и оружие
В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР
В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Общество
Samsung согласился предустанавливать российское ПО на свои гаджеты
Пресс-служба южнокорейской компании Samsung заявила о ее готовности соблюдать требования российского законодательства по предустановке на гаджеты разработанного в РФ программного обеспечения.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Происшествия
На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Ставропольского края, которая родила у себя дома девочку, а потом выбросила ее в окно, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Политика
В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.
Наука
Зеленый чай помогает защититься от рака груди
Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
Экономика
В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
Происшествия
СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму
СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
Происшествия
Женщина и грудной ребёнок погибли в квартире в Чите
Женщина и грудной ребёнок утром 18 февраля погибли в квартире по улице Токмакова, 17, в Чите.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
Авто
Стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat в РФ
Дилеры немецкого бренда Volkswagen в России начали продажи обновленного седана Volkswagen Passat.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Общество
Советское жилье в Москве стало дефицитом
Малогабаритные квартиры, расположенные в московских домах 1960-1970-х годов постройки, стали дефицитом на рынке аренды жилья.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Депутат отметил, что белорусы и россияне — братские народы и "за это надо держаться".
Общество
Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда»
По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.
Футбол
В «Локомотиве» пока не видели решение CAS по Фернандешу
Фернандеш в CAS отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей. Хавбек защищал цвета столичного клуба с 2014 по 2019 годы.
Интернет
Google закроет станции бесплатного Wi-Fi по всему миру
Google до конца текущего года закроет программу Google Station, в рамках которой компания предоставляла бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах, пишет Techcrunch.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.