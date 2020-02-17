Общество
Lenta.ruДва члена команды Миллера покинули «Газпром»
Васильеву заменил Михаил Россеев, до этого бывший заместителем главного бухгалтера. Должность Середы ликвидирована, его приемником на посту руководителя аппарата стал Вячеслав Коптелов, ранее бывший заместителем начальника управления в департаменте 201.
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
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Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа
Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
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Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
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Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля
Корпорация Huawei в своем недавнем официальном заявлении анонсировала пресс-конференцию, на которой будут представлены новые продукты.
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Внук Карбышева рассказал о памятных вещах о генерале
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
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Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
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СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
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Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году
По результатам исследования РИА Новости, среди российских регионов по качеству жизни в 2019 году традиционно лидировали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье (более 70 баллов из 100).
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Авто
Pagani показала гиперкар за 5 млн евро
Корпорация Pagani показала новый гиперкар Imola, тираж которого будет ограничен.
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Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу
Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2018 году официально оформили развод после 33 лет брака.
Хоккей
Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ
"Тампа" победила "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Общество
Китай освободит от ввозных пошлин около 700 импортных товаров из США
Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР с 2 марта этого года начнет принимать заявления от китайских компаний на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро показала стройные ноги
В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
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