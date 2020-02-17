Васильеву заменил Михаил Россеев, до этого бывший заместителем главного бухгалтера. Должность Середы ликвидирована, его приемником на посту руководителя аппарата стал Вячеслав Коптелов, ранее бывший заместителем начальника управления в департаменте 201.

Общество Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Общество Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году По результатам исследования РИА Новости, среди российских регионов по качеству жизни в 2019 году традиционно лидировали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье (более 70 баллов из 100).

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.

Общество Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.

Общество Китай освободит от ввозных пошлин около 700 импортных товаров из США Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР с 2 марта этого года начнет принимать заявления от китайских компаний на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США.