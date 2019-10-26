Происшествия
Российская газетаДва дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Нарушителей встретили у трапа приземлившегося самолета и препроводили в дежурную часть. Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
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с чего всё началось
Двое пассажиров рейса Москва - Владивосток выпили и стали прямо в креслах "совершать действия развратного характера", не реагируя на замечания окружающих и экипажа, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.РИА Новостивчера в 21:22
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Пассажиры рейса Москва — Владивосток устроили секс-вечеринку во время полёта
Восток-Медиавчера в 03:43
Двум пассажирам авиарейса Москва-Владивосток грозит до 15 суток ареста за непристойное поведение во время перелета
Интерфакс - Россиявчера в 03:36
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