Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДва дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Нарушителей встретили у трапа приземлившегося самолета и препроводили в дежурную часть. Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Читать в источнике
Комментировать101
с чего всё началось

Во Владивостоке задержаны два пассажира самолета за непристойное поведение

Двое пассажиров рейса Москва - Владивосток выпили и стали прямо в креслах "совершать действия развратного характера", не реагируя на замечания окружающих и экипажа, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.
РИА Новостивчера в 21:22

Подробнее о событии

Пассажиры рейса Москва — Владивосток устроили секс-вечеринку во время полёта

Восток-Медиавчера в 03:43

Во Владивостоке задержаны два пассажира самолета за непристойное поведение

РИА Новостивчера в 21:22

Не сдержались: подробности секс-инцидента на рейсе Москва-Владивосток

РЕН ТВвчера в 16:11

Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»

Владивосток-Новостивчера в 07:22

Два пассажира задержаны за развратные действия на рейсе Москва – Владивосток

Говорит Москва00:59

Двум пассажирам авиарейса Москва-Владивосток грозит до 15 суток ареста за непристойное поведение во время перелета

Интерфакс - Россиявчера в 03:36

В самолете, рейсом «Москва-Владивосток», пьяные пассажиры занялись развратом

Дебри-ДВвчера в 03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

РИА Новости 12:26
Политика

Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе

ФАН 12:44
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Алтайском крае

По уточнённой информации, в двух машинах находились 16 человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек.
Ореанда-Новости 01:25
Фигурное катание

Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

Бутина заявила о процветании в США расизма

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, в интервью RT заявила, что в США «существует и процветает расизм», в частности по отношению к русским.
RT на русском 11:31
Единоборства

Майя задушил Аскрена до отключки в бою лучших борцов UFC

В Сингапуре завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship, главным событием которого стал поединок двух именитых грепплеров — Бена Аскрена (19-2) и Демиана Майи (28-9).
News.ru 10:54
Происшествия

Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
REGNUM 12:46
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»

Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
РИА Новости 14:01
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Автоспорт

Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Технологии

Компания Vivo разработала логотип для 6G

Planet Today 08:44
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия

В Белоруссии убийцу восьмимесячной девочки приговорили к расстрелу

News.ru 06:38
Происшествия

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Кино

Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

Труд 08:09
Общество

На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»

Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Газета.Ru 11:28
Армия и оружие

В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

Эхо Москвы 03:00
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Музыка

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма вчера в 12:38
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

РИА Новости 13:12
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Политика

«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Политика

Зеленский сменил губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области.
Газета.Ru 08:45
Транспорт

В Москве за сезон погибли 45 мотоциклистов

Интерфакс 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное