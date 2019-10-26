Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДва дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Нарушителей встретили у трапа приземлившегося самолета и препроводили в дежурную часть. Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
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с чего всё началось

Во Владивостоке задержаны два пассажира самолета за непристойное поведение

Двое пассажиров рейса Москва - Владивосток выпили и стали прямо в креслах "совершать действия развратного характера", не реагируя на замечания окружающих и экипажа, сообщила РИА Новости начальник отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.
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Во Владивостоке задержаны два пассажира самолета за непристойное поведение

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