В сообщении ведомства говорится, что по прибытии на место назначения военные замаскируют и оборудуют боевые точки, а также заступят на боевое дежурство в составе Единой системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.
В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022», в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
В городе приостановили профилактические медицинские осмотры и диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение медосмотров детей и плановую медпомощь взрослым в амбулаторных условиях.