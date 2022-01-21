Будьте в Плюсе

Два дивизиона систем ПВО С-400 «Триумф» перебросят в Белоруссию с Дальнего Востока

В Белоруссию перебрасывают с Дальнего Востока два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400, сообщили
 в Минобороны.
РИА Новости
Подразделения ПВО будут добираться до полигонов Белоруссии комбинированным способом: на железнодорожном транспорте и своим ходом.
Аргументы и Факты
В сообщении ведомства говорится, что по прибытии на место назначения военные замаскируют и оборудуют боевые точки, а также заступят на боевое дежурство в составе Единой системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.
Ридус
В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022», в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
BFM.ru

Подробнее о событии

Отправка С-400 с Дальнего Востока в Белоруссию на учения — видео
RT на русском07:14
С-400 «Триумф» начали передислокацию из России в Белоруссию
ТАСС00:05
Два дивизиона систем ПВО С-400 «Триумф» перебросят в Белоруссию с Дальнего Востока
РИА Новости01:42
В Белоруссию прибыли два дивизиона российских ЗРК С-400
Avia.pro01:01
Россия направила в Белоруссию два дивизиона ракетных систем ПВО С-400
Коммерсантъ00:44
Минобороны отправило два дивизиона ПВО С-400 на учения в Белоруссию
Газета.Ru00:40
Генерал-лейтенант запаса Бижев оценил отправку дивизионов С-400 в Белоруссию на учения
Известия06:53

Интересное

Президент Путин поручил повысить пенсии военным на 8,6% с первого января 2022 года

Владимир Путин на заседании Совбеза предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6 процента.
РИА Новости07:10

Авторы Dying Light 2 решили отложить версию игры для Nintendo Switch

Techland объявила о переносе Dying Light 2: Stay Human для Nintendo Switch — игра (облачная версия), к сожалению, не выйдет 4 февраля.
Игромания.рувчера в 16:01

В Петербурге с 21 января запретили плановую медпомощь и диспансеризацию из-за COVID-19

В городе приостановили профилактические медицинские осмотры и диспансеризации определенных групп взрослого населения, проведение медосмотров детей и плановую медпомощь взрослым в амбулаторных условиях.
Lenta.ru06:16

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

Россия не собирается нападать на Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
RT на русском07:27

Прокуратура в 2021 году вынесла главе ФСИН 25 представлений за нарушения в колониях и СИЗО

Генеральная прокуратура в минувшем году вынесла директору ФСИН 25 представлений из-за различных нарушений закона, выявленных ведомством в ходе проверок мест лишения свободы.
ТАСС07:25

В Минздраве России предупредили о последствиях COVID-19 для непривитых

«Заболевание COVID-19 почти во всех случаях имеет долгосрочные негативные последствия для вашего здоровья — особенно у тех, кто не прошёл вакцинацию», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском06:33

В Москве за сутки выявили 15 987 случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки выявили 15 987 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель за все время пандемии, следует из данных оперштаба.
Интерфакс04:46

Лавров: опыт общения России с Западом изобилует случаями невыполнения им обещаний

Опыт общения России с западными странами изобилует примерами о невыполнении ими обещаний по проблематике европейской безопасности.
ТАСС07:30

В Красноярске задержали школьников за отправку угроз о минировании в российские школы

В Красноярске задержали группу школьников, которые, по версии следствия, организовывали рассылки о лжеминировании в российские школы.
Lenta.ru06:48

Нападающий «Рубина» Деспотович отправлен в дубль казанского клуба

«По решению клуба и тренерского штаба нападающий «Рубина» Деспотович будет тренироваться с дублирующим составом команды», — сказали «СЭ» в пресс-службе казанского клуба.
Спорт-Экспресс07:25