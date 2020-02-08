Политика

ИзвестияИзвестияДва экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в субботу, 8 февраля, адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Александр Горошинский.
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Экс-беркутовцы вернулись в Киев и будут судиться по делу о майдане

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Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

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