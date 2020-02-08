Политика
ИзвестияДва экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в субботу, 8 февраля, адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Александр Горошинский.
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Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными
Национальная служба новостей11:31
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