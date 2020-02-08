Политика

ИзвестияИзвестияДва экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в субботу, 8 февраля, адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Александр Горошинский.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

Экс-беркутовцы вернулись в Киев и будут судиться по делу о майдане

Российская газета12:31

На Украину вернулись двое экс-беркутовцев, освобождённых ранее Киевом

News.ru10:47

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Известия11:12

Двое бывших «беркутовцев» вернулись в Киев после освобождения в рамках обмена

Газета.Ru10:53

Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев из Донбасса после обмена пленными

Национальная служба новостей11:31

Двое экс-«беркутовцев» вернулись на Украину после освобождения в рамках обмена с Донбассом

ТАСС09:16

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

РИА Новости09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

РБК 13:50
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости 16:59
Происшествия

В центре Петербурга загорелся склад

В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.
Интерфакс 15:40
Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

OAnews 07:25
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 14:45
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Футбол

«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от перехода

«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда Умара Ниасса, ныне играющего за «Эвертон».
Soccer.ru 12:33
Происшествия

Дети и женщины массово решили покинуть Казахстан из-за погромов

Толпы людей собрались на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и Киргизии после беспорядков, произошедших в казахстанском селе Масанчи.
Lenta.ru 06:34
Происшествия

Таиландский стрелок сумел сбежать из ТЦ после перестрелки со спецназом

Газета.Ru 15:46
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru 11:49
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 11:41
Политика

Саакашвили откроет в Тбилиси политический штаб

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта намерен открыть на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Экономика сегодня 06:57
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском вчера в 07:00
Футбол

ФК «Краснодар» сыграет с чешской «Викторией»

Как ранее сообщали «Кубанские новости», вечером 7 февраля в третьей контрольной встрече на сборе в Марбелье «Краснодар» сыграет с норвежским клубом «Мьендален».
Кубанские новости 05 февраля в 23:47
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Гаджеты

Вышел браузер Microsoft Edge 80

В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.
3DNews 12:50
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском 16:51
Армия и оружие

Минобороны показало полет первого ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Аргументы и Факты 06 февраля в 08:19
Космос

Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

Красная весна вчера в 06:52
Здоровье

Рошаль ответил на слова главы Минздрава о врачебных ошибках

Рошаль отметил, что, хотя в РФ общий показатель составляет 0,8%, тогда как в Европе, например, 10%, а в США за год из-за ошибок врачей гибнет до 100 тыс. человек, для каждого пострадавшего важен именно его случай.
Известия 15:23
Авто

Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
Tvoe-avto.com 05 февраля в 16:03
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс 01:45
Футбол

«Атлетико» обыграл «Гранаду» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Матч ТВ 16:51
Армия и оружие

В Одессе открыта база «Хаджибей»: восточных терористов готовят по стандартам США

На горловском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Кащенко открывали огонь по району населенных пунктов Зайцево, Южное и Доломитное из гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Rusvesna.su вчера в 07:58
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Футбол

«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
Советский спорт 14:39
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза вчера в 01:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08:49
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

BFM.ru 01:20
Гаджеты

Xiaomi MI 10 получит сверхбыструю память

Новый смартфон Xiaomi MI 10 получит оперативную память LDPPR5.
АБН 06 февраля в 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное