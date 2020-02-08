Политика

ИзвестияИзвестияДва экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в субботу, 8 февраля, адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Александр Горошинский.
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Экс-беркутовцы вернулись в Киев и будут судиться по делу о майдане

Российская газета12:31

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Известия11:12

Двое беркутовцев, освобожденных в рамках обмена, вернулись в Киев

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На Украину вернулись двое экс-беркутовцев, освобождённых ранее Киевом

News.ru10:47

Двое экс-«беркутовцев» вернулись на Украину после освобождения в рамках обмена с Донбассом

ТАСС09:16

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

РИА Новости09:05

Двое бывших «беркутовцев» вернулись в Киев после освобождения в рамках обмена

Газета.Ru10:53
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Форвард Сельты Федор Смолов высказался о бывших российских легионерах команды Валерии Карпине и Александре Мостовом.
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Власти Казахстана назвали причину массовой драки. Есть погибшие

В Жамбылской области на юге Казахстана произошла массовая драка.
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Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780

В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
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Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Газета.Ru 11:49
Происшествия

Число погибших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до трех

Количество жертв жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен увеличилось до трех, еще 179 пострадали, сообщает 6 февраля агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджа.
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Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
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Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Наука

Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет

ToDay News Ufa вчера в 00:41
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости 16:59
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
News.ru 10:08
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
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Происшествия

В Таиланде солдат убил 12 человек и взял заложников

Военнослужащий, по данным издания, убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом угнал из части военный внедорожник HamVee.
9111.ru 09:02
Здоровье

Врач назвал основной симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
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Происшествия

В Москве суд арестовал соучастника убийства Япончика

Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.
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Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Политика

Помпео призвал губернаторов в США «быть осторожнее» с Китаем

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал американских губернаторов осторожно вести бизнес с Китаем.
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Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает

Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.
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Армия и оружие

В США оценили новое вооружение МиГ-31

Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
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Алексей Кудашов: «Ошибки в игре сборной России были детские»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объяснил, с чем связано поражение (2:5) от Швеции в матче Евротура.
Спорт-Экспресс 13:56
Армия и оружие

НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников

Газета.Ru вчера в 22:02
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Овечкин: хочу забросить 700-ю шайбу в НХЛ

«Хочу забросить 700-ю шайбу в матче против «Филадельфии», но если не получится, то ничего страшного», — отметил Овечкин, сообщает пресс-служба лиги.
Gazeta.SPb 03:22
Футбол

«При Манчини такой сплоченности не было». Аргентинец из «Зенита» объяснил, чем Семак лучше итальянского тренера

Итальянский специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18. Аргентинец отдал преимущество россиянину.
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Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

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Microsoft выпустила ещё одно обновление для Windows 7

Компания Microsoft ранее заявляла, что обновления Windows 7 проводить больше не будет.
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Культура

Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе

Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.
Москва 24 вчера в 08:58
Спорт

Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве.
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу

Переговоры турецкой и российской делегаций в Анкаре по ситуации в сирийской провинции Идлиб завершились, сообщает в субботу турецкий телеканал "Хабертюрк".
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Студенты в Колорадо смогут получить степень по «каннабису»

Выпускники Государственного университета Колорадо смогут стать обладателями степени по "каннабису, биологии и химии".
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Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone

Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
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