Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в субботу, 8 февраля, адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Александр Горошинский.

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

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