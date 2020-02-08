Политика
ИзвестияДва экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в субботу, 8 февраля, адвокат обвиняемых экс-беркутовцев Александр Горошинский.
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Футбол
Федор Смолов: Карпин и Мостовой оказали большое влияние на меня
Форвард Сельты Федор Смолов высказался о бывших российских легионерах команды Валерии Карпине и Александре Мостовом.
Происшествия
Власти Казахстана назвали причину массовой драки. Есть погибшие
В Жамбылской области на юге Казахстана произошла массовая драка.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Происшествия
Число погибших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до трех
Количество жертв жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен увеличилось до трех, еще 179 пострадали, сообщает 6 февраля агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджа.
Кино
Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью
Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Происшествия
В Таиланде солдат убил 12 человек и взял заложников
Военнослужащий, по данным издания, убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом угнал из части военный внедорожник HamVee.
Здоровье
Врач назвал основной симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
Происшествия
В Москве суд арестовал соучастника убийства Япончика
Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу обвиняемого в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Политика
Помпео призвал губернаторов в США «быть осторожнее» с Китаем
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал американских губернаторов осторожно вести бизнес с Китаем.
Культура
Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает
Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.
Армия и оружие
В США оценили новое вооружение МиГ-31
Журналисты обратили внимание на вооружение модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31.
Хоккей
Алексей Кудашов: «Ошибки в игре сборной России были детские»
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объяснил, с чем связано поражение (2:5) от Швеции в матче Евротура.
Армия и оружие
НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников
Хоккей
Овечкин: хочу забросить 700-ю шайбу в НХЛ
«Хочу забросить 700-ю шайбу в матче против «Филадельфии», но если не получится, то ничего страшного», — отметил Овечкин, сообщает пресс-служба лиги.
Футбол
«При Манчини такой сплоченности не было». Аргентинец из «Зенита» объяснил, чем Семак лучше итальянского тренера
Итальянский специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18. Аргентинец отдал преимущество россиянину.
Технологии
Microsoft выпустила ещё одно обновление для Windows 7
Компания Microsoft ранее заявляла, что обновления Windows 7 проводить больше не будет.
Культура
Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе
Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
В Анкаре завершились российско-турецкие переговоры по Идлибу
Переговоры турецкой и российской делегаций в Анкаре по ситуации в сирийской провинции Идлиб завершились, сообщает в субботу турецкий телеканал "Хабертюрк".
Наука
Студенты в Колорадо смогут получить степень по «каннабису»
Выпускники Государственного университета Колорадо смогут стать обладателями степени по "каннабису, биологии и химии".
Гаджеты
Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone
Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.