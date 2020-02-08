Политика

РИА НовостиРИА НовостиДва экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский. Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря.
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Двое экс-«беркутовцев» вернулись на Украину после освобождения в рамках обмена с Донбассом

ТАСС09:16

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

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Двое бывших «беркутовцев» вернулись в Киев после освобождения в рамках обмена

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Красная весна10:45

Обмененные «беркутовцы» вернулись в Киев

Аргументы недели08:43
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