Происшествия

ЧемпионатЧемпионатЛацио — Селтик 0:0 (1-й тайм)

Лацио — Селтик
0 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
  
3
Фелипе
  
93
Вавро
  
33
Ачерби
  
29
Лаццари
  
16
Пароло
  
6
Лейва
  
21
Милинкович-Савич
  
22
Родригес
  
20
Кайседо
  
17
Иммобиле
  
67
Форстер
  
33
Эльхамед
  
2
Жюльен
  
35
Айер
  
23
Болинголи-Мбомбо
  
49
Форрест
  
8
Браун
  
17
Кристи
  
42
Макгрегор
  
27
Эльюнусси
  
22
Эдуар
  
Селтик
Расстановка 4‑5‑1
Два болельщика шотландского «Селтика» получили ранения в центре Рима перед сегодняшним матчем Лиги Европы с «Лацио». Эту информацию подтвердила итальянская полиция, сообщает Sky Sports. Первый инцидент произошёл возле паба, где отдыхали фанаты «Селтика».
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