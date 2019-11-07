Происшествия
ЧемпионатЛацио — Селтик 0:0 (1-й тайм)
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
3
Фелипе
93
Вавро
33
Ачерби
29
Лаццари
16
Пароло
6
Лейва
21
Милинкович-Савич
22
Родригес
20
Кайседо
17
Иммобиле
67
Форстер
33
Эльхамед
2
Жюльен
35
Айер
23
Болинголи-Мбомбо
49
Форрест
8
Браун
17
Кристи
42
Макгрегор
27
Эльюнусси
22
Эдуар
Селтик
Расстановка 4‑5‑1
Два болельщика шотландского «Селтика» получили ранения в центре Рима перед сегодняшним матчем Лиги Европы с «Лацио». Эту информацию подтвердила итальянская полиция, сообщает Sky Sports. Первый инцидент произошёл возле паба, где отдыхали фанаты «Селтика».
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