Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаДва фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные ракетами "Калибр", начали проходить черноморские проливы в направлении Средиземного моря. Там корабли войдут в состав постоянной группировки ВМФ России.
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Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

Российская газета02:05

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru01:37

Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы

Вести Севастополя00:45

Два российских фрегата проходят турецкие проливы

Московский Комсомолец01:25

Фрегаты Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземноморье

ТАСС01:22

Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы

РИА Новости01:21

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» идут в Средиземное море к берегам Сирии

Эхо Москвы01:30
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Вести.Ru 01:48
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

Первые заразившиеся коронавирусом появились в Белоруссии и Литве

Утром в пятницу, 28 февраля, стало известно что первые заболевшие появились в Литве, Белоруссии и Новой Зеландии.
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Армия и оружие

Турецкие военные в Сирии обстреляли российские самолеты

В Сирии турецкие военные из переносных зенитно-ракетных комплексов обстреляли российские и сирийские самолеты, сообщает "Россия 24".
Накануне.Ru вчера в 13:16
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском вчера в 13:56
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Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

В Китае из больниц выписали почти 46% всех зараженных новым типом коронавируса. Людей отпускают домой после излечения.
Телеканал 360° вчера в 22:45
Общество

Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги

Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Интерфакс вчера в 15:33
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Экономика

Банки выступили против запрета высоких комиссий

Сегодня, 28 февраля 2020 года, стало известно, что Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект об отмене высоких комиссий за подозрительные операции.
Саминвестор 00:47
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Красная весна вчера в 11:22
Шоу-бизнес

Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»

Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Пятый канал вчера в 12:11
Музыка

«Голос. Дети»: У зрителей дрожали перепонки под натиском поющего ребенка

Комсомольская правда вчера в 17:06
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости 26 февраля в 18:45
Общество

Стивена Сигала оштрафовали на 300 тысяч долларов

Вести.Ru вчера в 14:49
Армия и оружие

Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34

Министерство обороны Японии опубликовало фото сопровождение истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России к северу от острова Хоккайдо.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Гороскоп на 26 февраля: кто всех простит, кому нужна удача

Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Крестьянская жизнь 26 февраля в 05:30
Политика

Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

Телеканал 360° вчера в 20:24
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 02:08
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM вчера в 21:22
Общество

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости вчера в 21:01
Интернет

WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
ToDay News Ufa вчера в 05:25
Космос

Разработаны новые методы поиска жизни на Марсе

ГЛАС.RU вчера в 04:57
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM вчера в 07:30
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Футбол

Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Вести.Ru вчера в 15:22
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Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
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Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми

35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
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Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
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