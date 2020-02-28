Армия и оружие
Российская газетаДва фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы
Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные ракетами "Калибр", начали проходить черноморские проливы в направлении Средиземного моря. Там корабли войдут в состав постоянной группировки ВМФ России.
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