Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные ракетами "Калибр", начали проходить черноморские проливы в направлении Средиземного моря. Там корабли войдут в состав постоянной группировки ВМФ России.

Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

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