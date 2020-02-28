Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомДва фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
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с чего всё началось

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» направились к берегам Сирии

Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщил журналистам официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.
Интерфакс01:34

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Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

РБК02:37

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» идут в Средиземное море к берегам Сирии

Эхо Москвы01:30

Эксперты рассказали, зачем российские фрегаты плывут к Сирии

РИА Новости02:52

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru01:37

Два российских фрегата с ракетами «Калибр» идут в Средиземное море

Коммерсантъ02:10

Фрегаты Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземноморье

ТАСС01:22

Два фрегата Черноморского флота проходят турецкие проливы

Вести Севастополя00:45
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Путешествия

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета вчера в 02:59
Политика

Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля

Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
REGNUM 03:21
Происшествия

В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге

Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
RT на русском 03:34
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Общество

Гороскоп на 26 февраля: кто всех простит, кому нужна удача

Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Крестьянская жизнь 26 февраля в 05:30
Экономика

Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,7%, до 2780,09 пункта, индекс РТС упал на 4,1%, до 1329,32 пункта.
Интерфакс 02:28
Политика

«Будет завершен». Посол Австрии оценил проект «Северный поток-2»

Австрия выступила против санкций Соединенных Штатов в отношении "Северного потока-2", об этом РИА Новости заявил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.
Радио Sputnik 03:06
Политика

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора, не вносившего проекты пять лет

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, который за пять лет не предложил ни одного законопроекта.
Газета.Ru вчера в 11:32
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
Известия 26 февраля в 20:45
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Происшествия

Новорожденного ребенка нашли в туалете женской консультации в Братске

Неизвестная молодая женщина оставила новорожденного ребенка в женской консультации в Центральном районе Братска.
Общественное телевидение России 02:18
Общество

Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

REGNUM 02:42
Шоу-бизнес

Мачеха закрутила роман с пасынком и лишилась опеки над детьми

35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края развелась с супругом после десяти лет брака, после чего ушла к 20-летнему пасынку.
Вести.Ru вчера в 08:24
Культура

Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»

Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.
ToDay News Ufa 00:15
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Происшествия

На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»

REGNUM вчера в 03:57
Армия и оружие

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

РИА Новости вчера в 03:16
Футбол

Лапорт пропустит несколько недель из-за травмы и не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рискует пропустить несколько недель в связи с травмой задней поверхности бедра, сообщает Daily Mail.
Чемпионат 03:06
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия вчера в 16:02
Энергетика

Белорусские НПЗ переработают в марте около 1 млн тонн нефти

Объем переработки нефти в марте на двух белорусских НПЗ составит около 1 млн тонн, что примерно будет соответствовать объемам переработки сырья в январе и феврале.
ТАСС 02:50
Общество

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей.
Российская газета 02:03
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Биатлон

Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru вчера в 21:28
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия 26 февраля в 03:05
Армия и оружие

Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом

Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.
Красная весна 02:55
Армия и оружие

Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Эхо Москвы вчера в 21:06
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