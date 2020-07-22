Игроки ЦСКА исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон изолированы от одноклубников с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус

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