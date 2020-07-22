Коронавирус
Российская газетаДва футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус
Игроки ЦСКА исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон изолированы от одноклубников с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.
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Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru вчера в 15:02
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Финансы
Банки в России сделают людей финансово грамотными
Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
REGNUM 08:32
Общество
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
РИА Новости 10:28
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
Общество
Стартовала летняя распродажа для PS Store от компании Sony
Компания Sony дала старт специальной летней распродаже для пользователей, зарегистрированных на площадке PS Store.
Дни24 10:59
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток вчера в 08:16
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Шоу-бизнес
Павел Прилучный жестко осадил подписчика за вопрос о личной жизни
Павел Прилучный подчеркнул, что личная жизнь касается только его самого и обсуждать это он не намерен.
OAnews 05:23
Игры
Появился ключевой постер «Halo Infinite»
ГЛАС.RU 10:19
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Футбол
«Краснодар» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ
Bookmaker-ratings.ru 10:51
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском вчера в 04:31
Космос
Астрономы обнаружили необычное магнитное поле в спиральной галактике
Международная группа ученых подробно проанализировала данные радиоастрономических наблюдений за магнитным полем галактики NGC 4217, похожей на Млечный Путь, и обнаружила в нем неизвестные ранее структуры.
Naked Science 06:26
Футбол
Названы стартовые составы «Урала» и «Локо» на игру РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 30-го тура РПЛ.
ProstoProSport 11:25
Здоровье
В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
Lenta.ru 08:55
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Космос
Solar Orbiter передает первые сделанные им снимки Солнца
Запущен он был 9 февраля, 2020 года. Космический аппарат завершил свой первый близкий подход к Солнцу в середине июня.
AstroNews.ru 19 июля в 11:50
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 05:56