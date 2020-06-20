Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Также он отметил, что инфекция была выявлена у нападающего «бело-голубых» Клинтона Нжи.

Спорт день за днем

Происшествия Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра. 1K

Интернет Google запустила конкурента Pinterest Американская корпорация Google запустила сервис Keen, представляющий из себя платформу для создания и поиска подборок с интересующих пользователем контентом наподобие Pinterest. 2

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 15

Политика Претенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается. 185

Авто Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России. 20

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 44

Происшествия В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. 16

Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 33

Авто Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч. 1

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 406

Армия и оружие Неизвестную подлодку заметили у японских территориальных вод Неизвестную подводную лодку обнаружили военнослужащие сил самообороны Японии прилежащей к южным территориальным водам страны зоне, сообщается 19 июня на странице официального аккаунта министерства обороны Японии в Twitter. 129

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон показала новые и невероятно милые фотографии принца Уильяма с детьми На другой фотографии герцог Кембриджский сидит с малышами на качелях - тех самых, которые принц Чарльз, презентовал ему во время бракосочетания с Кейт Миддлтон.

Футбол Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионах Систематическое нарушение болельщиками правил социальной дистанции в первых матчах чемпионата России после длительной паузы может стать причиной отмены возможности присутствия любителей футбола на стадионах.

Происшествия На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции. 3

Происшествия В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. 500