Коронавирус
РБКДва футболиста «Динамо» заразились коронавирусом
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Также он отметил, что инфекция была выявлена у нападающего «бело-голубых» Клинтона Нжи.
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Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском 05:58
Интернет
Google запустила конкурента Pinterest
Американская корпорация Google запустила сервис Keen, представляющий из себя платформу для создания и поиска подборок с интересующих пользователем контентом наподобие Pinterest.
Коммерсантъ вчера в 08:19
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
АСТВ вчера в 06:41
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Политика
Претенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение
Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается.
REGNUM 14:02
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап
Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс вчера в 06:21
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Происшествия
В центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла
В субботу вечером в центре Калининграда в ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
КП - Калининград 16:34
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Авто
Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.
Letnews.ru вчера в 14:43
Политика
Эрдоган заявил, что Турция «потеряла позиции» в борьбе с COVID-19
Турция "потеряла позиции" в борьбе в распространением новой коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 15:57
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Армия и оружие
Неизвестную подлодку заметили у японских территориальных вод
Неизвестную подводную лодку обнаружили военнослужащие сил самообороны Японии прилежащей к южным территориальным водам страны зоне, сообщается 19 июня на странице официального аккаунта министерства обороны Японии в Twitter.
Известия 07:35
Политика
В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
RuNews24.ru 01:42
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала новые и невероятно милые фотографии принца Уильяма с детьми
На другой фотографии герцог Кембриджский сидит с малышами на качелях - тех самых, которые принц Чарльз, презентовал ему во время бракосочетания с Кейт Миддлтон.
ОК! 18:42
Футбол
Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионах
Систематическое нарушение болельщиками правил социальной дистанции в первых матчах чемпионата России после длительной паузы может стать причиной отмены возможности присутствия любителей футбола на стадионах.
ProstoProSport 13:22
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Наука
Учёные создали ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19
MedikForum.ru вчера в 04:51
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru 05:49
Общество
The Conversation (Австралия): как рушится современное общество? Пример СССР (The Conversation)
Рассмотрение переходного процесса в современном индустриальном обществе позволяет нам узнать куда больше, чем исследование Джареда Даймонда о падении империи майя.
ИноСМИ 18:33