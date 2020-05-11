Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.

Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии

Происшествия Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали. 1

Политика Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране. 5,4K

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 224

Общество В Туле вводится обязательный масочный режим Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области. 13

Происшествия Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 236

Общество Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19. 122

Здоровье В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец». 12

Политика Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. 105

Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).

Общество В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 925

Политика На Украине поразились российским масштабам тестирования на COVID-19 Издание ссылается на слова президента России Владимира Путина о том, что за два месяца эпидемии, страна нарастила объемы тестирования на коронавирус с 2,5 тысяч в день в середине марта до 170 тысяч ежедневных тестов на данный момент.

Общество Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф. 62

Экономика Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза. 45

Политика Путин заявил о беспрецедентном характере новых мер поддержки Выступая в ходе совещания Путин заявил о решении принять новый пакет мер по поддержке граждан и экономики. 10

Экономика Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников Власти запустят новую программу зарплатных кредитов для компаний – предприятия смогут получить кредит под 2% (остальная часть будет субсидироваться государством), а если сохранят сотрудников, кредит погасят сами власти.

Энергетика ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов. 54