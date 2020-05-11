Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаДва футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии

Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
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Два матча в Белоруссии перенесены из-за подозрения на коронавирус у футболистов

Матч ТВ10:38

Два матча в Белоруссии перенесены из-за подозрений игроков на коронавирус

РИА Новости11:19

Матч «Минск» - «Неман» перенесен из-за подозрения на коронавирус у игрока минского клуба

Советский спорт11:16

Матч чемпионата Беларуси перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Metaratings11:26

В Белоруссии перенесли два матча из-за подозрения на наличие коронавируса у футболистов

Sport24.ru10:14

Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Чемпионат10:14

Статистика по коронавирусу в Белоруссии на 11 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс10:49
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Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
224
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Lenta.ru 09:41
166
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
745
Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
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Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.
РИА Новости 13:05
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
311
Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
236
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Общество

Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv 11:53
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
3,9K
Происшествия

Крупный пожар возник на территории завода в подмосковном Чехове

Как сообщают в пресс-службе регионального МЧС, на территории завода в подмосковном Чехове возникло открытое возгорание.
Дни24 09:28
1
Здоровье

В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон

Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна 12:27
12
Политика

Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая.
АБН 09:25
105
Общество

Названа причина сбоя в работе портала госуслуг

Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество

В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми

Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.
Lenta.ru 13:32
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
925
Здоровье

Госпиталь для зараженных коронавирусом откроют в «Крокус Экспо» 12 мая

Телеканал 360° вчера в 05:54
60
Политика

На Украине поразились российским масштабам тестирования на COVID-19

Издание ссылается на слова президента России Владимира Путина о том, что за два месяца эпидемии, страна нарастила объемы тестирования на коронавирус с 2,5 тысяч в день в середине марта до 170 тысяч ежедневных тестов на данный момент.
ИА Красная Весна 13:51
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
62
Экономика

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Общество

В Крыму самоизоляцию продлили до лета

До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
201
Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня 10:51
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
45
Политика

Путин заявил о беспрецедентном характере новых мер поддержки

Выступая в ходе совещания Путин заявил о решении принять новый пакет мер по поддержке граждан и экономики.
RT на русском 10:37
10
Экономика

Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников

Власти запустят новую программу зарплатных кредитов для компаний – предприятия смогут получить кредит под 2% (остальная часть будет субсидироваться государством), а если сохранят сотрудников, кредит погасят сами власти.
Ведомости 10:04
Энергетика

ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM 12:02
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Космос

NASA приготовилось к приближению астероида Апофис

Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий вчера в 10:00
Общество

Путин: работники соцсферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей.
Российская газета 09:40
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