Как сообщила белорусская федерация футбола, решение принято в связи с тем, что у футболистов двух команд есть подозрение на коронавирус. Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.

Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса

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