Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыДва футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса

Как сообщила белорусская федерация футбола, решение принято в связи с тем, что у футболистов двух команд есть подозрение на коронавирус. Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
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Доигрались? В белорусском футболе — подозрения на коронавирус

Спорт-Экспресс14:35

Матч чемпионата Беларуси перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Metaratings11:26

Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Чемпионат10:14

Матч «Минск» - «Неман» перенесен из-за подозрения на коронавирус у игрока минского клуба

Советский спорт11:16

Два матча в Белоруссии перенесены из-за подозрения на коронавирус у футболистов

Матч ТВ10:38

В Белоруссии перенесли два матча из-за подозрения на наличие коронавируса у футболистов

Sport24.ru10:14

Два матча в Белоруссии перенесены из-за подозрений игроков на коронавирус

РИА Новости11:19
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
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Общество

Определены сроки открытия школ и детских садов в России

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 09 мая в 15:09
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Здоровье

В России не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники

Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.
URA.Ru вчера в 13:20
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Общество

Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
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Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко плюет нам в лицо

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно ухода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 12:47
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Гаджеты

Новый гибкий Samsung Galaxy Fold по цене обычного смартфона

Другой источник под ником Mauri QHD добавил, что, согласно его инсайдерской информации, смартфон выйдет под названием Samsung Galaxy Fold Lite и будет предлагаться по цене 900 долларов.
iXBT.com 11:24
1
Общество

В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений

Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
КП - Тверь 14:30
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Кино

«Сила в правде»: фильму «Брат 2» исполнилось 20 лет

Сегодня исполняется 20 лет со дня премьеры фильма «Брат 2». Вторую часть культовой картины Алексея Балабанова презентовали в кинотеатре «Пушкинский».
МИР 24 11:53
1
Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Общество

Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции

Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
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Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
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Экономика

В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до 4,5%

24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до рекордных с 2014 года 5,5%. Это послужило сигналом к снижению ипотечных ставок в некоторых банках, поскольку процент, под который банки выдают кредиты, зависит от размера ключевой ставки.
Секрет фирмы 09 мая в 09:56
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Общество

СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой

Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
4
Общество

Музеи Ленинградской области возобновят работу с 12 мая

Музеи Ленинградской области, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, вернутся к работе с 12 мая.
Известия 15:14
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Политика

Владимир Путин обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, перед совещанием обратится к нации, об этом сообщает Кремль.
Smolnarod.ru 05:52
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Общество

В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:25
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Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
4
Общество

Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
RT на русском 14:31
14
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия 09:19
Общество

В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции

В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
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Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
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Происшествия

По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело

По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 02:39
2
Общество

Президент России поставил точку в череде нерабочих дней

Сегодня Президент России поставил точку в многодневном периоде нерабочих дней. С 12 мая большинство россиян выйдут на работу.
Канал 7+ 09:50
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
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