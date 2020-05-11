Как сообщила белорусская федерация футбола, решение принято в связи с тем, что у футболистов двух команд есть подозрение на коронавирус. Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.

Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса

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Происшествия В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги. 12

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Политика Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней. 5,4K

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Футбол Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется Еще в марте и начале апреля казалось, что Европа обойдется легким испугом, проседанием рынка на 10-15 процентов на один год, и возвращением к прежней жизни следующим летом.

Политика Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.

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Экономика Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС.

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 64

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