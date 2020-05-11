Коронавирус
Эхо МосквыДва футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса
Как сообщила белорусская федерация футбола, решение принято в связи с тем, что у футболистов двух команд есть подозрение на коронавирус. Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
Московский Комсомолец 06:15
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Семьи с детьми в России получат новые выплаты
Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.
Бел.Ру 11:30
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Технологии
В интерфейсе Thunderbolt обнаружены уязвимости
Исследователь компьютерной безопасности Бьёрн Руйтенберг (Björn Ruytenberg), работающий в техническом университете Эйндховена, рассказал об уязвимостях, обнаруженных в компьютерах, оснащенных интерфейсом Thunderbolt.
iXBT.com 08:01
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Происшествия
В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК 15:55
Общество
Голикова сравнила смертность из-за коронавируса в России и в мире
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире на сегодняшний день выросла до 6,8%.
RT на русском 10:19
Игры
С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator
На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
Online47.ru 02:19
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Здоровье
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
РИА Новости 10:16
Футбол
Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется
Еще в марте и начале апреля казалось, что Европа обойдется легким испугом, проседанием рынка на 10-15 процентов на один год, и возвращением к прежней жизни следующим летом.
Спорт-Экспресс 01:15
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Футбол
Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков
Французский журнал So Foot представил необычную обложку нового выпуска с участием известных игроков «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
Чемпионат 18:20
Политика
Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней
В России завершается единый период нерабочих дней всех отраслей экономики.
Tvtver.ru 09:58
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС.
News.ru 10:30
Общество
Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина
Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране, начиная с 12 мая.
Primpress.ru 09:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пожаре в частном хосписе в Красногорске, находившемся в обычном жилом доме.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Общество
Врач объяснил причины повторных вспышек коронавируса в Китае
Ранее сообщалось, что в Китае зафиксированы новые заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:38
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Шоу-бизнес
Впервые станет отцом «танцующий миллионер» Джанлука Вакки
В Международный день матери Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», поделился с подписчиками радостной новостью.
Live24 05:32
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54